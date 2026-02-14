El Estadio Akron será el anfitrión de un duelo de titanes este sábado por la noche en Guadalajara. Chivas, el mejor equipo del campeonato hasta aquí, tendrá una prueba de fuego en casa al recibir al Club América, su contrincante de toda la vida. Rojiblancos y azulcremas cruzan fuerzas en un nuevo Clásico Nacional, un enfrentamiento emblemático con sinfín de precedentes.

Publicidad

Publicidad

En la actualidad, por cómo comenzó el Torneo Clausura, habiendo ganado todos los encuentros que jugó, el equipo de Milito tiene todas las fichas a ganar por presente. El ‘Rebaño Sagrado’ suma cinco victorias en cinco presentaciones oficiales en lo que va del 2026, con puntaje ideal y siendo líder de la tabla. Eso lo posiciona un paso adelante como ‘candidato’ a llevarse el Clásico.

No obstante, en la historia el que manda es el Club América. Las ‘Águilas’ tienen ante su archirrival el listado de antecedentes más grande del futbol mexicano, y en la totalidad de los cruces entre sí, lideran. Así como los de Coapa marchan primeros y los de Guadalajara segundos en cantidad de títulos de Liga MX, corren igual en el historial de enfrentamientos.

Los Chivas-América, partidos difíciles para los árbitros [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Desde el primer choque entre ambos, se han medido en la increíble cifra de 262 oportunidades. En ese período, las ‘Águilas’ llevan 18 partidos de ventaja sobre el ‘Rebaño’. A lo largo de todos sus cruces, el América ha consechado 99 triunfos, mientras que las Chivas han conseguido 81 victorias. Además, el historial también comprende 82 igualdades, poniendo muy apretada la distancia entre ambos equipos.

En los más recientes compromisos disputados entre los clubes por el Clásico Nacional, el historial continúa parejo. De los últimos 5 juegos, Chivas ganó 2, América ganó 1 y empataron 1. Esto, por supuesto, incluyendo enfrentamientos oficiales y amistosos durante la temporada. Esta noche, el Guadalajara buscará acortar diferencias con su eterno oponente.

ver también Grupo Pachuca ficharía a un viejo anhelo del Club América y Santiago Baños para el Oviedo

En tanto que para Chivas puede ser un juego para revalidar en un ‘partido grande’ todo lo bueno que vienen haciendo, en América también se ilusionan. André Jardine sabe que tras los cuestionamientos aquí puede cambiar la temporada, si su equipo está a la altura y se lleva el triunfo del Estadio Akron. ¿Podrán las ‘Águilas’ golpear el tablero y hacer valer su supremacía histórica?

Publicidad

Publicidad