Con Gilberto Mora como estandarte en México: Los jugadores más jóvenes del Mundial 2026

Gilberto Mora es el futbolista más joven de la Copa del Mundo y es el único menor edad del torneo.

En cada edición del Mundial hay varios jóvenes que se destacan y que se hacen conocidos globalmente. Gilberto Mora es el futbolista más joven de la Copa del Mundo 2026 y, de hecho, es el único jugador menor de edad presente en este torneo.

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Gilberto Mora tiene 17 años y debutó en la Selección Mexicana con 16 años, 8 meses y 15 días el 28 de junio del año pasado en el partido frente a Arabia Saudita por los cuartos de final de la Copa Oro 2025. El joven es un mediocampista de Xolos con mucho talento y es la gran promesa del país.

Los cinco más jóvenes

El segundo futbolista más joven del Mundial 2026 es Hugo Sochurek, de República Checa. El centrocampista formado en Sparta Praga cumplió los 18 años este 7 de junio y se espera que tenga mucho protagonismo en su selección nacional.

El tercer jugador con menos años en la Copa del Mundo es Ibrahim Mbaye, con 18 años y 4 meses. El senegalés es uno de los futbolistas con más proyección de África y no por nada viste la camiseta del París Saint-Germain y de hecho nació en Francia.

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Ibrahim Mbaye, el tercer más joven del Mundial 2026 (Getty Images)

El cuarto más joven es Hamza Abdelkarim, egipcio de la cantera del Barcelona. Con 18 años y 5 meses, el delantero creció y se formó en el Al-Ahly de su país, pero el conjunto culé lo compró luego de concretar un préstamo en febrero de 2026.

El quinto futbolista de menos edad es Bara Sapoko Ndiaye, quien con 18 años y 5 meses conforma el plantel de Senegal. El actual jugador del Bayern Múnich debutó en el conjunto alemán en abril de este año, pero no creció en el equipo teutón sino que se formó en Gambino Starts, una academia de futbol de África.

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La lista de los 10 más jóvenes

Jugador Selección Edad exacta al inicio del torneo Gilberto Mora México 17 años y 240 días Hugo Sochurek Chequia 18 años y 4 días Lennart Karl Alemania 18 años y 109 días Ibrahim Mbaye Senegal 18 años y 138 días Hamza Abdelkarim Egipto 18 años y 161 días Bara Sapoko Ndiaye Senegal 🇸🇳 18 años y 162 días Mladen Jurkas Bosnia y H. 🇧🇦 18 años y 247 días Ayyoub Bouaddi Marruecos 🇲🇦 18 años y 250 días Kerim Alajbegović Bosnia y H. 🇧🇦 18 años y 262 días Lukas Herrington Australia 🇦🇺 18 años y 273 días

En síntesis