Quién es Mostafa Shobeir, arquero de Egipto en el Mundial 2026

Mostafa Shobeir ganó visibilidad en plena Copa del Mundo con minutos y respuestas en partidos de peso para Egipto. Su nombre empezó a circular más fuerte a partir de ese rendimiento, especialmente después de detenerle un penal a Lionel Messi en los Octavos de Final de este campeonato internacional.
Ese salto de exposición se explicó por su rendimiento. El combinado africano firmó un torneo competitivo y el portero respondió cuando le tocó aparecer. Llegó con menos cartel previo que otras figuras del plantel, pero tuvo impacto real en el escenario más grande. Pertenece a Al Ahly de su país natal y se ganó el derecho a ser titular, aún por encima del histórico Mohamed El Shenawy.
Perfil de Mostafa Shobeir, portero de Egipto en el Mundial 2026
- Nombre competo: Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohamed Shobeir
- Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 2000
- Edad: 26 años
- Lugar de nacimiento: Guiza, Egipto
- Posición: Arquero
- Club actual: Al-Ahly
- Valor de mercado según Transfermarkt: 1.2 millones de euros
Estadísticas de Mostafa Shobeir en su carrera
- Partidos jugados: 70
- Goles recibidos: 44
- Partidos con imbatido: 38
- Minutos jugadores: 6058