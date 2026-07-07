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Mundial 2026

Quién es Mostafa Shobeir, arquero de Egipto en el Mundial 2026

Mostafa Shobeir mantiene 38 partidos con la valla invicta en sus 70 presentaciones como portero.

Mostafa Shobeir, arquero de Egipto en el Mundial 2026
© Getty ImagesMostafa Shobeir, arquero de Egipto en el Mundial 2026

Mostafa Shobeir ganó visibilidad en plena Copa del Mundo con minutos y respuestas en partidos de peso para Egipto. Su nombre empezó a circular más fuerte a partir de ese rendimiento, especialmente después de detenerle un penal a Lionel Messi en los Octavos de Final de este campeonato internacional.

Ese salto de exposición se explicó por su rendimiento. El combinado africano firmó un torneo competitivo y el portero respondió cuando le tocó aparecer. Llegó con menos cartel previo que otras figuras del plantel, pero tuvo impacto real en el escenario más grande. Pertenece a Al Ahly de su país natal y se ganó el derecho a ser titular, aún por encima del histórico Mohamed El Shenawy.

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Perfil de Mostafa Shobeir, portero de Egipto en el Mundial 2026

  • Nombre competo: Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohamed Shobeir
  • Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 2000
  • Edad: 26 años
  • Lugar de nacimiento: Guiza, Egipto
  • Posición: Arquero
  • Club actual: Al-Ahly
  • Valor de mercado según Transfermarkt: 1.2 millones de euros

Estadísticas de Mostafa Shobeir en su carrera

  • Partidos jugados: 70
  • Goles recibidos: 44
  • Partidos con imbatido: 38
  • Minutos jugadores: 6058
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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