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Mundial 2026

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Argentina y Egipto se enfrentan en el Estadio Atlanta por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los titulares de ambas selecciones.

Lionel Messi y Mohamed Salah
© Getty ImagesLionel Messi y Mohamed Salah

Este martes 7 de julio se disputan dos partidos por los octavos de final del Mundial 2026 y uno de ellos tiene como protagonistas a Argentina y a Egipto, que se enfrentan a partir de las 10:00hs (Ciudad de México) en el Estadio Atlanta.

Por el lado de la Albiceleste, Argentina sufrió para clasificar a los octavos de final y tuvo que ganarle por 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario. Lionel Scaloni hará cambios e ingresarían Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Nicolás González.

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Con respecto al combinado africano, Egipto llegó a los octavos de final de un Mundial por segunda vez en su historia. El equipo de Mohamed Salah eliminó a Australia en los penales tras la igualdad por 1-1 en los 120 minutos y busca dar el batacazo ante Argentina.

La alineación de Argentina

  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico
  • Rodrigo De Paul
  • Leandro Paredes
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez

La alineación de Egipto

  • Mustafa Shoubir
  • Mohamed Hany
  • Yasser Ibrahim
  • Ramy Rabia
  • Karim Hafez
  • Marwan Attia
  • Mohanad Lashin
  • Emam Ashour
  • Mostafa Zico
  • Mohamed Salah
  • Haissem Hassan
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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