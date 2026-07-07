Argentina y Egipto se enfrentan en el Estadio Atlanta por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los titulares de ambas selecciones.

Este martes 7 de julio se disputan dos partidos por los octavos de final del Mundial 2026 y uno de ellos tiene como protagonistas a Argentina y a Egipto, que se enfrentan a partir de las 10:00hs (Ciudad de México) en el Estadio Atlanta.

Publicidad

Por el lado de la Albiceleste, Argentina sufrió para clasificar a los octavos de final y tuvo que ganarle por 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario. Lionel Scaloni hará cambios e ingresarían Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Nicolás González.

Con respecto al combinado africano, Egipto llegó a los octavos de final de un Mundial por segunda vez en su historia. El equipo de Mohamed Salah eliminó a Australia en los penales tras la igualdad por 1-1 en los 120 minutos y busca dar el batacazo ante Argentina.

La alineación de Argentina

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Julián Álvarez

Publicidad

La alineación de Egipto