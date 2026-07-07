Este martes 7 de julio se disputan dos partidos por los octavos de final del Mundial 2026 y uno de ellos tiene como protagonistas a Argentina y a Egipto, que se enfrentan a partir de las 10:00hs (Ciudad de México) en el Estadio Atlanta.
Por el lado de la Albiceleste, Argentina sufrió para clasificar a los octavos de final y tuvo que ganarle por 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario. Lionel Scaloni hará cambios e ingresarían Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Nicolás González.
Con respecto al combinado africano, Egipto llegó a los octavos de final de un Mundial por segunda vez en su historia. El equipo de Mohamed Salah eliminó a Australia en los penales tras la igualdad por 1-1 en los 120 minutos y busca dar el batacazo ante Argentina.
La alineación de Argentina
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Rodrigo De Paul
- Leandro Paredes
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
La alineación de Egipto
- Mustafa Shoubir
- Mohamed Hany
- Yasser Ibrahim
- Ramy Rabia
- Karim Hafez
- Marwan Attia
- Mohanad Lashin
- Emam Ashour
- Mostafa Zico
- Mohamed Salah
- Haissem Hassan