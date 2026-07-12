El equipo asiático estaría interesado en los servicios del Vasco luego de su salida de la Selección Mexicana tras su participación en el Mundial 2026.

México firmó una destacada actuación en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre compitió de igual a igual frente a las principales selecciones del torneo y estuvo muy cerca de dar el gran golpe ante Inglaterra en los octavos de final, dejando una imagen muy positiva pese a la eliminación.

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El trabajo del Vasco fue ampliamente reconocido tras la Copa del Mundo. Antes del torneo había recibido numerosas críticas por su ciclo al frente del Tri, pero el rendimiento del equipo, el orden táctico y la competitividad mostrada en cada partido hicieron que muchos cambiaran su opinión sobre el entrenador.

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Sin embargo, Aguirre no continuará al frente de la Selección Mexicana. La Federación Mexicana de Fútbol decidió iniciar un nuevo proyecto y ya anunció a Rafael Márquez como el entrenador que tomará las riendas del equipo de cara al próximo proceso mundialista.

Con su salida del Tri, todo indica que Javier Aguirre no tardará en recibir propuestas para continuar su carrera. Gracias a la experiencia acumulada en selecciones nacionales y clubes de distintos países, el entrenador mexicano analizará cada una de las ofertas antes de tomar una decisión sobre su futuro.

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Corea del Sur quiere a Javier Aguirre como su nuevo entrenador

De acuerdo con información difundida por 365Scores México, Corea del Sur incluyó a Javier Aguirre entre los principales candidatos para asumir como nuevo director técnico de la selección tras la finalización del Mundial 2026. El combinado asiático busca comenzar un nuevo ciclo y considera que la experiencia internacional del mexicano encaja con el perfil que pretende.

Según el reporte, la federación surcoreana tiene previsto avanzar con contactos formales en los próximos días para conocer la disponibilidad del entrenador. Aguirre, que ya dirigió a México en tres etapas y cuenta con una extensa trayectoria en Europa y Asia, evaluará esta posibilidad junto con otras propuestas que podrían llegarle después de su destacado trabajo en la Copa del Mundo.

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