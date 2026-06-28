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Mundial 2026

¡Canadá histórico! Todos los equipos de CONCACAF que alcanzaron los Octavos de Final en la Copa del Mundo

Los Canucks vencieron a los Bafana Bafana y se metió en un selecto grupo de la confederación de Norte y Centroamérica.

Canadá venció Sudáfrica y se metió en un selecto grupo de CONCACAF
© Getty ImagesCanadá venció Sudáfrica y se metió en un selecto grupo de CONCACAF

En el marco del primer compromiso de los 16avos de Final del Mundial 2026, Canadá evitó el alargue y derrotó por 1-0 a Sudáfrica con anotación de Stephen Eustáquio a los 92 minutos de partido. El cuadro norteamericano alcanzó una histórica marca.

Y es que los Canucks, no solo ganaron su primer partido en un Mundial luego de golear 6-0 a Qatar y de clasificar por primera vez a un ‘mata-mata’ mundialista, si no que ahora se metió por primera vez en los Octavos de Final del torneo, sumándose a un selecto grupo.

Con esta victoria, los de rojo y blanco se convirtieron en el cuarto equipo de CONCACAF en clasificar a los Octavos de Final del torneo junto a México, Estados Unidos y Costa Rica desde que se introdujera esta instancia en la edición de México 1986. Mientras el Tri lo hizo en 8 ocasiones, los Yankees en 5 y los Ticos en 2.

Ahora, el conjunto dirigido por Jesse Marsch tiene el gran desafío de pasar por Países Bajos o Marruecos y meterse en los Cuartos de Final, algo que, con la instancia de Octavos de Final, solo lo consiguieron Estados Unidos en 2002, derrotando a México, y Costa Rica en 2014, que venció a Grecia.

Equipos de CONCACAF en Octavos de Final de la Copa del Mundo

1986

  • México (clasificó)

1990

  • Costa Rica

1994

  • México
  • Estados Unidos

1998

  • México

2002

  • México
  • Estados Unidos (clasificó)
Ver también

¿Cuánto dinero ganó Canadá por avanzar a los octavos de final del Mundial 2026?

2006

  • México

2010

  • México
  • Estados Unidos

2014

  • México
  • Estados Unidos
  • Costa Rica (clasificó)

2018

  • México

2022

  • Estados Unidos

2026

  • Canadá
  • * Aún se pueden sumar México y/o Estados Unidos

¿Cuándo y dónde juega Canadá por los Octavos de Final del Mundial 2026?

De cara al próximo compromiso, los canadienses estarán enfrentando a la Naranja Mecánico o los Leones del Atlas el próximo sábado 4 de julio desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en el NRG Stadium de la ciudad estadounidense de Houston.

En síntesis

  • Canadá venció 1-0 a Sudáfrica con gol de Stephen Eustáquio a los 92′.
  • Jugará los Octavos de Final por primera vez en su historia mundialista.
  • Cuarto representante de CONCACAF en Octavos, junto a México, Estados Unidos y Costa Rica.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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