En el marco del primer compromiso de los 16avos de Final del Mundial 2026, Canadá evitó el alargue y derrotó por 1-0 a Sudáfrica con anotación de Stephen Eustáquio a los 92 minutos de partido. El cuadro norteamericano alcanzó una histórica marca.
Y es que los Canucks, no solo ganaron su primer partido en un Mundial luego de golear 6-0 a Qatar y de clasificar por primera vez a un ‘mata-mata’ mundialista, si no que ahora se metió por primera vez en los Octavos de Final del torneo, sumándose a un selecto grupo.
¡Canadá está en los Octavos de Final de la #CopaMundialFIFA por primera vez en su historia! 🇨🇦— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 28, 2026
Con esta victoria, los de rojo y blanco se convirtieron en el cuarto equipo de CONCACAF en clasificar a los Octavos de Final del torneo junto a México, Estados Unidos y Costa Rica desde que se introdujera esta instancia en la edición de México 1986. Mientras el Tri lo hizo en 8 ocasiones, los Yankees en 5 y los Ticos en 2.
Ahora, el conjunto dirigido por Jesse Marsch tiene el gran desafío de pasar por Países Bajos o Marruecos y meterse en los Cuartos de Final, algo que, con la instancia de Octavos de Final, solo lo consiguieron Estados Unidos en 2002, derrotando a México, y Costa Rica en 2014, que venció a Grecia.
Equipos de CONCACAF en Octavos de Final de la Copa del Mundo
1986
- México (clasificó)
1990
- Costa Rica
1994
- México
- Estados Unidos
1998
- México
2002
- México
- Estados Unidos (clasificó)
2006
- México
2010
- México
- Estados Unidos
2014
- México
- Estados Unidos
- Costa Rica (clasificó)
2018
- México
2022
- Estados Unidos
2026
- Canadá
- * Aún se pueden sumar México y/o Estados Unidos
¿Cuándo y dónde juega Canadá por los Octavos de Final del Mundial 2026?
De cara al próximo compromiso, los canadienses estarán enfrentando a la Naranja Mecánico o los Leones del Atlas el próximo sábado 4 de julio desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en el NRG Stadium de la ciudad estadounidense de Houston.
En síntesis
- Canadá venció 1-0 a Sudáfrica con gol de Stephen Eustáquio a los 92′.
- Jugará los Octavos de Final por primera vez en su historia mundialista.
- Cuarto representante de CONCACAF en Octavos, junto a México, Estados Unidos y Costa Rica.