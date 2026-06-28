Los Canucks vencieron a los Bafana Bafana y se metió en un selecto grupo de la confederación de Norte y Centroamérica.

En el marco del primer compromiso de los 16avos de Final del Mundial 2026, Canadá evitó el alargue y derrotó por 1-0 a Sudáfrica con anotación de Stephen Eustáquio a los 92 minutos de partido. El cuadro norteamericano alcanzó una histórica marca.

Publicidad

Y es que los Canucks, no solo ganaron su primer partido en un Mundial luego de golear 6-0 a Qatar y de clasificar por primera vez a un ‘mata-mata’ mundialista, si no que ahora se metió por primera vez en los Octavos de Final del torneo, sumándose a un selecto grupo.

¡Canadá está en los Octavos de Final de la #CopaMundialFIFA por primera vez en su historia! 🇨🇦 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 28, 2026

Con esta victoria, los de rojo y blanco se convirtieron en el cuarto equipo de CONCACAF en clasificar a los Octavos de Final del torneo junto a México, Estados Unidos y Costa Rica desde que se introdujera esta instancia en la edición de México 1986. Mientras el Tri lo hizo en 8 ocasiones, los Yankees en 5 y los Ticos en 2.

Publicidad

Ahora, el conjunto dirigido por Jesse Marsch tiene el gran desafío de pasar por Países Bajos o Marruecos y meterse en los Cuartos de Final, algo que, con la instancia de Octavos de Final, solo lo consiguieron Estados Unidos en 2002, derrotando a México, y Costa Rica en 2014, que venció a Grecia.

Equipos de CONCACAF en Octavos de Final de la Copa del Mundo

1986

México (clasificó)

1990

Costa Rica

Publicidad

1994

México

Estados Unidos

1998

México

2002

México

Estados Unidos (clasificó)

Publicidad

2006

México

2010

México

Estados Unidos

2014

México

Estados Unidos

Costa Rica (clasificó)

Publicidad

2018

México

2022

Estados Unidos

2026

Canadá

* Aún se pueden sumar México y/o Estados Unidos

Publicidad

¿Cuándo y dónde juega Canadá por los Octavos de Final del Mundial 2026?

De cara al próximo compromiso, los canadienses estarán enfrentando a la Naranja Mecánico o los Leones del Atlas el próximo sábado 4 de julio desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en el NRG Stadium de la ciudad estadounidense de Houston.

En síntesis