Jorge Jesús ya no es más el entrenador de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr y el equipo de Arabia Saudita ya confirmó al reemplazante.

Portugal y Cristiano Ronaldo clasificaron a los octavos de final del Mundial 2026 después de ganarle por 2-1 a Croacia y ahora se enfrentarán con España en lo que será un partidazo. El encuentro entre estas dos potencias será el próximo lunes 6 de julio.

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Por otra parte, y lejos de este continente, Al-Nassr confirmó que Ange Postecoglou es el nuevo entrenador de Cristiano Ronaldo en el conjunto asiático. Recordemos que Jorge Jesús decidió no continuar en el equipo después de ser campeón de la Saudi Pro League.

El pasado de Ange Postecoglou

Por esta razón es que Al-Nassr debía contratar a un nuevo técnico y tomó la determinación de que sea el greco-australiano Ange Postecoglou. El último trabajo del entrenador fue en el Nottingham Forest, donde estuvo tan solo un mes desde septiembre a octubre de 2025.

En el Nottingham Forest no pudo ganar en los ocho partidos que dirigió y viene de una mala experiencia. Anteriormente, Ange Postecoglou fue el técnico del Tottenham y con el equipo inglés se coronó en la Europa League 2024-25, aunque fue despedido tras el título por su mal campaña en la Premier League.

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Ange Postecoglou en su último trabajo con Nottingham Forest (Getty Images)

Ange Postecoglou es un ídolo del Celtic de Glasgow, equipo con el que ganó cinco títulos. El técnico dirigió a la Selección de Australia en el Mundial 2014, donde perdió frente a Países Bajos, Chile y España.

Ange Postecoglou y Jorge Jesús se diferencian bastante en su modelo de juego. El greco-australiano es más metódico y arma equipos que atacan de manera posicional, mientras que el portugués es más flexible y se adapta más a los futbolistas que tiene. Está por verse cómo funciona el ex DT del Tottenham con Al-Nassr y Cristiano Ronaldo.

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En síntesis