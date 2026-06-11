Cuál es el clima en CDMX durante México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: temperatura y pronóstico del tiempo

Entre el calor y las posibilidades de lluvia: así recibe la Ciudad de México el partido inaugural del Mundial 2026.

La espera terminó. México y Sudáfrica protagonizan el primer partido de la Copa del Mundo 2026, en su nueva edición con 48 países participantes y 104 partidos empezando desde la fase de grupos hasta la definición para conocer al campeón. HOY jueves 11 de junio, desde las 13:00 -hora local-, los dirigidos por Javier Aguirre y Hugo Bross se verán las caras en el mítico Estadio Azteca.

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¿Qué temperatura hay en Ciudad de México durante el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026?

Para el partido, estimándose un poco más tarde del mediodía en suelo mexicano, se esperan 25 grados de temperatura y un cielo parcialmente nublado. Tormentas eléctricas podrían complicar la realización de la ceremonia inaugural previo al puntapié inicial, pero no habría problemas durante el desarrollo.

¿Por qué hay pausa de rehidratación en el Mundial 2026 si no hay un calor excesivo?

A pesar de que la justificación de FIFA responde al cuidado de los futbolistas frente al excesivo calor en cada evento deportivo, la realidad es que la obligatoriedad del “cooling break” en el Mundial 2026 se basa únicamente en compromisos comerciales para publicidades durante la pausa del juego.

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Habrá dos recesos, uno por cada tiempo. Cada uno tendrá una duración exacta de tres minutos, una vez que el árbitro principal lo indique con un silbatazo. La pausa se realizará promediando los 22 minutos de cada mitad. Manolo Zubiria, director del torneo para la FIFA, ya aclaró que no habrá flexibilidad en esto.