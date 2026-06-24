Terminó una nueva fecha de la zona de grupos del certamen internacional y hay un grupo de equipos que mantienen puntaje ideal.

La Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin tras la buena victoria de Colombia por 1-0 ante RD Congo por el Grupo L. Con este triunfo, los Cafeteros son únicos líderes de la zona tras haber ganador también en el debut ante Uzbekistán.

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De esta manera, el cuadro sudamericano es uno de los siete equipos que mantienen puntaje ideal en el torneo. Es decir, que ganaron sus dos primeros compromisos. Y uno de los que entra en ese grupo es México, que ganó en el debut ante Sudáfrica y revalidó su buen momento venciendo a Corea del Sur.

Además de mexicanos y colombianos, quien también se suma a este selecto grupo es Estados Unidos, que venció a Paraguay y Australia, y es otro de los anfitriones que mostró su mejor cara hasta el momento en la Fase de Grupos de la competencia.

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El grupo lo completan tres conjuntos europeos y el Campeón del Mundo, Argentina, que derrotó a Argelia y Austria. En tanto, Alemania venció a Curazao y Costa de Marfil, y Francia y Noruega, que comparten el Grupo I, le ganaron a Senegal e Irak. Lo curioso es que este grupo se reducirá porque franceses y noruegos se enfrentarán entre si en la última jornada.

Un dato también para considerar es que, de este selecto grupo, solo México y Argentina mantienen, además del puntaje ideal, la valla invicta, no recibieron goles. Los otros dos equipos sin goles recibidos en el torneo son España y Ghana, pero, en su caso, ganaron y empataron un compromiso.

La Jornada 3 de los equipos con puntaje ideal en el Mundial 2026

México vs. República Checa

vs. República Checa Estados Unidos vs. Turquía

vs. Turquía Alemania vs. Ecuador

vs. Ecuador Francia vs. Noruega

vs. Argentina vs. Jordania

vs. Jordania Colombia vs. Portugal

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En síntesis