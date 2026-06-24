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MUNDIAL 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 24 de junio y dónde ver en México

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este miércoles 24 de junio con seis partidos clave que comenzarán a definir a los clasificados a la próxima instancia.

Los partidos del Mundial 2026 hoy.
© Getty ImagesLos partidos del Mundial 2026 hoy.

Este 24 de junio se cierra la fase de grupos de la Copa del Mundo con seis partidazos. Lo más emocionante es que la Selección Mexicana recibe a República Checa en el Estadio Azteca, mientras que Monterrey vibrará con el duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur. Es el último chance para que de las 48 selecciones solo queden las mejores 16 en los octavos de final.

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Partidos del miércoles 24 de junio: horarios y dónde ver en México y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (Grupo B)

Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
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Suiza vs. Canadá (Grupo B)

Estadio BC Place (Vancouver), Canadá

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 12:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Escocia vs. Brasil (Grupo C)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Marruecos vs. Haití (Grupo C)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

República Checa vs. México (Grupo A)

Estadio Azteca (Ciudad de México), México

  • Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
  • Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)

Estadio BBVA (Monterrey), México

  • Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
  • Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

En sintesis

  • México y República Checa cierran la fase de grupos del Mundial este 24 de junio.
  • El partido de la selección de México se disputará en el Estadio Azteca.
  • El estadio de Monterrey albergará el encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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