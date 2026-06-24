Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 24 de junio y dónde ver en México

Este 24 de junio se cierra la fase de grupos de la Copa del Mundo con seis partidazos. Lo más emocionante es que la Selección Mexicana recibe a República Checa en el Estadio Azteca, mientras que Monterrey vibrará con el duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur. Es el último chance para que de las 48 selecciones solo queden las mejores 16 en los octavos de final.
Encuesta¿La Selección Mexicana terminará el torneo con puntaje perfecto?
¿La Selección Mexicana terminará el torneo con puntaje perfecto?
YA VOTARON 0 PERSONAS
Partidos del miércoles 24 de junio: horarios y dónde ver en México y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (Grupo B)
Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Suiza vs. Canadá (Grupo B)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 12:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Escocia vs. Brasil (Grupo C)
Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Marruecos vs. Haití (Grupo C)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
República Checa vs. México (Grupo A)
Estadio Azteca (Ciudad de México), México
- Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)
Estadio BBVA (Monterrey), México
- Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
En sintesis
- México y República Checa cierran la fase de grupos del Mundial este 24 de junio.
- El partido de la selección de México se disputará en el Estadio Azteca.
- El estadio de Monterrey albergará el encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur.