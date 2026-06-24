Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 24 de junio y dónde ver en México

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este miércoles 24 de junio con seis partidos clave que comenzarán a definir a los clasificados a la próxima instancia.

Este 24 de junio se cierra la fase de grupos de la Copa del Mundo con seis partidazos. Lo más emocionante es que la Selección Mexicana recibe a República Checa en el Estadio Azteca, mientras que Monterrey vibrará con el duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur. Es el último chance para que de las 48 selecciones solo queden las mejores 16 en los octavos de final.

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Partidos del miércoles 24 de junio: horarios y dónde ver en México y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (Grupo B)

Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos

Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7

13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7 Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play

21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Suiza vs. Canadá (Grupo B)

Estadio BC Place (Vancouver), Canadá

Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7

13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7 Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play

21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 12:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Escocia vs. Brasil (Grupo C)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+

19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+ Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1

16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1 Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

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Marruecos vs. Haití (Grupo C)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7

16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7 Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+

00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

República Checa vs. México (Grupo A)

Estadio Azteca (Ciudad de México), México

Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5

19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5 Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+

03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)

Estadio BBVA (Monterrey), México

Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas

19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+

03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

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