El Mundial 2026 tendrá su apertura en uno de los establecimientos más emblemáticos de la historia del futbol: el Estadio Azteca será el anfitrión del partido inaugural. El Coloso de Santa Úrsula, ubicado en Ciudad de México, capital del país, toca las fibras más sensibles de toda la fanaticada, por todos los momentos vividos en su suelo.

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El imponente templo localizado en Calzada de Tlalpan al 3465 tendrá el honor de recibir el juego entre México y Sudáfrica, que dará el puntapié inicial a esta Copa del Mundo. La Selección Mexicana, que representará a uno de los tres países sede de la competencia, debutará en el Grupo A siendo local en el recinto más simbólico del país.

Ahora bien, en este Mundial 2026, el Estadio Azteca sufrirá un cambio atípico que captará la atención de los simpatizantes. Durante la Copa del Mundo pasará a llamarse “Estadio Ciudad de México”, tal como ya se puede ver a las afueras del edificio. Para esta competición, el cartel que aparece en el tejado modificó el nombre oficialmente.

El nuevo cartel en el techo del Estadio Azteca [Foto: Getty]

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Esta curiosa implementación surge de una imposición de FIFA: todas las canchas tendrán el nombre de la ciudad sede. Esa decisión tiene que ver con que muchos estadios tienen como “naming” una marca, y la Copa del Mundo tiene sus propios auspiciantes. En el caso del Estadio Azteca, en el último tiempo había pasado a apodarse “Estadio Banorte” ya que Banorte era su nuevo sponsor. Aquí, no podrá utilizar sus tradicionales denominaciones.

Dentro de lo que es México propiamente, el país tendrá otras dos sedes a las que les sucederá lo mismo que al Estadio Azteca. El Estadio Akron será “Estadio Guadalajara” y el Estadio BBVA será “Estadio Monterrey”, ya que FIFA no permite que se nombre a Akron y BBVA como marcas. Al Azteca le ocurre por Banorte, y por eso los aficionados verán por todos lados el concepto “Estadio Ciudad de México”.

La otra gran modificación que tendrá el Estadio Azteca para el Mundial 2026, yendo más a lo estructural, es que ampliará su capacidad a ¡87.500 espectadores!, siendo así uno de los más grandes del continente. En el partido inaugural entre México y Sudáfrica se espera un lleno total, con boletos agotados, por lo que habrá casi noventa mil personas en las tribunas.