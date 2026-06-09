Se viene una nueva edición del torneo de selecciones más importante del planeta, y México será el principal protagonista de la cita. No solo será eje por ser uno de los anfitriones, también por ser el más ‘futbolero’ y pasional de ellos. Con el apoyo de sus fieles, el Tri se encuentra ante la chance de hacer historia en este Mundial 2026.

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Los colores verde, blanco y rojo teñirán todas las ciudades de Norteamérica, con fanáticos vistiéndolos en su ropa, en sus banderas, sombreros, vinchas y demás accesorios. La Selección Mexicana deberá utilizar toda esa fuerza unida para romper récords y superar el rubicón que tanto lo ha perseguido y llegar lejos como nunca en una Copa del Mundo.

En este contexto, la Inteligencia Artificial analizó la participación de México en los mundiales, cruzándolo con distintos factores que puedan favorecer al combinado nacional. Y en una hipotética definición, predijo cómo quedaría una final contra Argentina, el rival más ‘caliente’ que podría tener, incluso con Estados Unidos como vecino.

Argentina 2-0 México, el último antecedente: ¿cambiará? [Foto: Getty]

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La tecnología tomó como referencia las listas definitivas de convocados dee cada selección para este Mundial 2026 y cómo llega cada una en específico al megaevento deportivo del año. Siguiendo esa línea, colocó a México como campeón ganando la definición ante la ‘Albiceleste’, quitándole la sagrada corona que habían conseguido en la eddición anterior.

En base a lo apuntado por la IA, Argentina llegará a la final con varios lesionados ausentes, por la escasa preparación que tuvo como equipo en la antesala de la competencia. México, por otro lado, lo haría con piernas más frescas y con más figuras a disposición, que harían la diferencia en el duelo decisivo por el título de la Copa Mundial de la FIFA.

Dentro del modelo construido, se señala que la Selección Mexicana se impondría por 2-1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante la atenta mirada de más de ocha mil espectadores. Tras dejar atrás con justicia la fase de grupos, y los dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales, el equipo de Javier Aguirre se coronaría en la gran final del Mundial 2026.

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La simulación de la Inteligencia Artificial apunta a Santiago Giménez y Julián Quiñones como los dos goleadores de México en la definición de la Copa del Mundo. Por su parte, José López haría lo propio para Argentina, aunque no le alcanzaría al conjunto de Lionel Scaloni para arrebatarle el trofeo al ‘Tri’. El triunfo sería en tiempo regular.

Cronología de México vs. Argentina en una final del Mundial 2026 según la IA: