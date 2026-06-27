¿Cuándo y contra quién juega Argentina por los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

La Albiceleste tiene todo listo para su próximo compromiso por el certamen internacional de Norteamérica.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026, Argentina derrotó por 3-1 a Jordania y finalizó la zona con puntaje ideal. Con este resultado, la Albiceleste llegó a las 9 unidades y se quedó con el liderato de la zona, relegando a argelinos y austríacos a pelear por el segundo lugar.

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Tras un gran arranque en las primeras dos jornadas, donde vencieron 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, el conjunto sudamericano llegó a la última fecha no solo clasificado sino como líder. Si bien rotó casi todo el equipo titular, los jugadores que participaron lograron sortear con éxito el partido ante los de Medio Oriente.

Cabo Verde: el rival de Argentina en 16avos de Final del Mundial 2026

Respecto al rival, el panorama quedó definido por completo en la pizarra del torneo tras concluir las acciones de la jornada. Cabo Verde será el oponente oficial en la llave de eliminación directa. El conjunto africano selló su pasaporte a los cruces decisivos y promete transformarse en una dura prueba para los dirigidos por Lionel Scaloni.

El próximo compromiso de la Albiceleste por los 16avos de Final está programado para este viernes 3 de julio, a partir de las 16:00 horas (Ciudad de México). El escenario designado para este choque será el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

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En síntesis