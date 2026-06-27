Repasa cómo se encuentra el ranking de anotadores de la Copa del Mundo antes del inicio de los Playoffs.

A nivel colectivo, está claro que ganar el Mundial 2026 es lo que todos los equipos quieren. Sin embargo, en el desarrollo del torneo, también hay una disputa individual entre los futbolistas. La tabla de goleo definirá quién levantará la Bota de Oro, premio que recibe el máximo anotador al final de esta edición de la competencia.

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Este sábado se ha puesto punto final a la fase de grupos, con todas las zonas completadas y clasificados y cruces definidos para los dieciseisavos. No obstante, la pelea entre los artilleros sigue hasta la final y no acaba solo en esta primera ronda que queda atrás. Aunque sí vale hacer un recorte para repasar cómo está la cosa hasta aquí.

En lo que va de este Mundial 2026, las estrellas que eran favoritas al galardón antes de la cita cumplieron las expectativas, y también se sumaron algunas sorpresas. El líder de goleo hasta el momento es Lionel Messi, que lleva 6 goles convertidos. Le marcó un hat-trick a Argelia, un doblete a Austria y un gol a Jordania con Argentina.

Por detrás, a Messi lo achechan ¡cuatro jugadores! que son inmediatos escoltas del astro albiceleste en la tabla de goleo de esta Copa del Mundo. Erling Haaland, Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y Vinicius Jr todos tienen 4 goles. Por su parte, con tres anotaciones aparecen otras figuras de renombre como Harry Kane y Matheus Cunha.

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Mbappé, experto en Mundiales, quiere derrocar a Messi [Foto: Getty]

En esta discusión por el premio que se otorgará en el último partido del Mundial 2026, es inevitable seguir la contienda personal entre Lionel Messi y CR7. Sin embargo, el delantero de Portugal aparece un poco más atrás en el listado de ‘killers’. Cristiano Ronaldo ostenta 2 goles en el transcurso de su participación en este campeonato.

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La tabla de goleo EN VIVO por la Bota de Oro del Mundial 2026: