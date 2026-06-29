Quién es Maurizio Mariani, el árbitro de Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026

El italiano Maurizio Mariani fue designado por la FIFA para impartir justicia en el duelo entre Brasil y Japón por los 16vos de final del Mundial 2026. Todos los detalles sobre su trayectoria, experiencia internacional y los partidos más importantes que dirigió en su carrera.

Brasil y Japón se enfrentarán en menos de una hora por los 16vos de final del Mundial 2026 para definir al segundo equipo clasificado a los octavos de final del certamen, luego de la victoria de Canadá sobre Sudáfrica. En el Houston Stadium, ambas selecciones buscarán seguir en carrera por el título.

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La FIFA designó al italiano Maurizio Mariani para dirigir este trascendental encuentro. Será su tercera presentación en la Copa del Mundo, ya que anteriormente estuvo al frente del empate 1-1 entre Arabia Saudita y Uruguay por la fase de grupos, y posteriormente arbitró el triunfo 1-0 de Colombia frente a República Democrática del Congo.

Maurizio Mariani con James Rodríguez en Colombia vs. Congo (Getty Images)

Nacido en Roma el 25 de febrero de 1982, Maurizio Mariani comenzó su camino en el arbitraje cuando apenas tenía 16 años. Tras iniciar su carrera en las categorías juveniles del fútbol italiano, fue escalando hasta llegar a la Serie A, donde se consolidó como uno de los jueces más destacados del país. Desde 2019 integra la lista de árbitros internacionales de la FIFA y, desde 2024, forma parte de la categoría Élite de la UEFA, lo que le permitió dirigir encuentros de Champions League, Europa League y ahora también el Mundial 2026.

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El cuerpo arbitral completo del partido

Árbitro principal: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia)

Daniele Bindoni (Italia) Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia)

Alberto Tegoni (Italia) Cuarto árbitro: Sandro Schaerer (Suiza)

¿Dónde dirigió Maurizio Mariani esta temporada?

Durante la temporada 2025/26, Mariani estuvo presente en algunas de las competiciones más importantes del calendario internacional. Dirigió 15 partidos de la Serie A, 7 encuentros de la UEFA Champions League, 4 de la Serie B, 2 partidos del Mundial 2026 y ahora serán 3. Además de tener participación en la Europa League, la Conference League, los playoffs mundialistas, la clasificación de la Champions League y los playoffs de la Serie B.

En la Champions League arbitró compromisos de primer nivel como Liverpool vs. Atlético de Madrid, PSG vs. Bayern Múnich, Marsella vs. Newcastle, Olympiacos vs. Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt, el cruce de octavos entre Real Madrid y Manchester City, y el duelo de cuartos de final entre Liverpool y PSG. En la Serie A también estuvo presente en partidos destacados como Napoli vs. Inter, Juventus vs. Napoli, Milan vs. Genoa, Juventus vs. Bologna e Inter vs. Torino, entre otros.

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En total, durante la temporada dirigió 33 partidos oficiales, en los que mostró 124 tarjetas amarillas, 1 tarjeta roja directa, 3 expulsiones por doble amarilla y sancionó 8 penales.

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