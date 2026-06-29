Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Conoce las opciones para sintonizar el encuentro entre Die Mannschaft y La Albirroja este lunes.

Alemania y Paraguay se enfrentan en el Mundial 2026 por los 16avos de final
© Imagen propiaAlemania y Paraguay se enfrentan en el Mundial 2026 por los 16avos de final

Los seleccionados de Alemania y Paraguay chocan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026. Die Mannschaft viene de caer ante Ecuador en la última jornada del Grupo E; mientras que La Albirroja logró avanzar de ronda en el Grupo D como mejor tercero.

Ahora, el combinado comandado por Julian Nagelsmann deberá enfrentarse a otro seleccionado sudamericano que llega con hambre de gloria tras haberse recuperado de un duro 4-1 en el debut ante Estados Unidos.

Kai Havertz, en la derrota de Alemania ante Ecuador (Getty Images)

Kai Havertz, en la derrota de Alemania ante Ecuador (Getty Images)

En territorio mexicano, el partido entre Alemania y Paraguay no va por TV abierta. Por el contrario, la transmisión estará a cargo de ViX y quienes estén suscritos a esta plataforma de streaming de TelevisaUnivision podrán disfrutar del encuentro.

Dónde ver Alemania vs. Paraguay por país

  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • México: ViX
  • Centroamérica: Tigo Sports
  • Sudamérica: DIRECTV Sports, Paramount+
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Prime Video USA, Peacock, Sling TV
Ver también

Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final según la IA

Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones