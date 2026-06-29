Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Conoce las opciones para sintonizar el encuentro entre Die Mannschaft y La Albirroja este lunes.

Los seleccionados de Alemania y Paraguay chocan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026. Die Mannschaft viene de caer ante Ecuador en la última jornada del Grupo E; mientras que La Albirroja logró avanzar de ronda en el Grupo D como mejor tercero.

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Ahora, el combinado comandado por Julian Nagelsmann deberá enfrentarse a otro seleccionado sudamericano que llega con hambre de gloria tras haberse recuperado de un duro 4-1 en el debut ante Estados Unidos.

Kai Havertz, en la derrota de Alemania ante Ecuador (Getty Images)

En territorio mexicano, el partido entre Alemania y Paraguay no va por TV abierta. Por el contrario, la transmisión estará a cargo de ViX y quienes estén suscritos a esta plataforma de streaming de TelevisaUnivision podrán disfrutar del encuentro.

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Dónde ver Alemania vs. Paraguay por país