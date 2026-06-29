Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Los seleccionados de Alemania y Paraguay chocan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026. Die Mannschaft viene de caer ante Ecuador en la última jornada del Grupo E; mientras que La Albirroja logró avanzar de ronda en el Grupo D como mejor tercero.
Ahora, el combinado comandado por Julian Nagelsmann deberá enfrentarse a otro seleccionado sudamericano que llega con hambre de gloria tras haberse recuperado de un duro 4-1 en el debut ante Estados Unidos.
Kai Havertz, en la derrota de Alemania ante Ecuador (Getty Images)
En territorio mexicano, el partido entre Alemania y Paraguay no va por TV abierta. Por el contrario, la transmisión estará a cargo de ViX y quienes estén suscritos a esta plataforma de streaming de TelevisaUnivision podrán disfrutar del encuentro.
Dónde ver Alemania vs. Paraguay por país
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- México: ViX
- Centroamérica: Tigo Sports
- Sudamérica: DIRECTV Sports, Paramount+
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Prime Video USA, Peacock, Sling TV