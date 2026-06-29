¿Por qué no juega Kaoru Mitoma en Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?

Karou Mitoma, figura de Japón y futbolista del Brighton, no forma parte de la convocatoria del conjunto nipón en el Mundial.

Japón se enfrenta este lunes 29 de junio con Brasil por el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Es un encuentro a todo nada debido a que el que gana avanza de ronda y el que pierde quedará eliminado de la competición.

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El partido comienza a las 11:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Houston. Japón busca dar el batacazo al eliminar a Brasil, pero el conjunto nipón tiene algunas bajas para el duelo como es el caso de Kaoru Mitoma, uno de los jugadores más desequilibrantes.

La lesión de Kaoru Mitoma

Kaoru Mitoma no juega con Japón ante Brasil por los dieciseisavos de final porque no fue convocado a la Copa del Mundo debido a una lesión en los isquiotibiales. El nipón sufrió este problema en un partido del Brighton ante Wolverhampton a principios de mayo.

A pesar de que la lesión no parecía tan grave, el entrenador Hajime Moriyasu reconoció en conferencia de prensa que el cuerpo médico le dijo que sería difícil que Kaoru Mitoma llegue en condiciones de disputar algún partido del Mundial con Japón.

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La ausencia de Karou Mitoma se suma a las bajas de Wataru Endo, Takumi Minamino y Yuto Nagatomo. No obstante, el conjunto nipón buscará dar la sorpresa frente a Brasil y ser una de las revelaciones de la actual edición de la Copa del Mundo.

En síntesis