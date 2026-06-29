¿Qué resultado necesita Brasil para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026?

Brasil enfrenta a Japón por los 16vos de final del Mundial 2026 con el objetivo de seguir en carrera por el título. Estos son los resultados que necesita la selección de Carlo Ancelotti para avanzar a los octavos de final del certamen.

Brasil mantiene intacta la ilusión de volver a conquistar una Copa del Mundo después de 24 años. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti afronta un compromiso decisivo frente a Japón por los 16vos de final del Mundial 2026, en un encuentro que definirá si continúa en carrera por el título o se despide del certamen.

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La selección brasileña llega con confianza tras una sólida fase de grupos. Debutó con un empate 1-1 ante Marruecos y luego mostró todo su potencial al vencer por 3-0 tanto a Haití como a Escocia, resultados que le permitieron finalizar como líder de su zona y confirmar su candidatura a pelear por el campeonato.

Brasil llega con un buen nivel al cruce con Japón (Getty Images)

Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que se ganó el respeto de todos en los últimos años. Japón volvió a demostrar su crecimiento en esta Copa del Mundo con actuaciones convincentes y ahora buscará dar otro golpe histórico eliminando a uno de los máximos favoritos.

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¿Qué resultado necesita Brasil para clasificar a los octavos de final?

Brasil necesita ganar para asegurarse un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Si consigue la victoria durante los 90 minutos reglamentarios o en el tiempo suplementario, avanzará de ronda y seguirá con el sueño de levantar su sexta Copa del Mundo.

Si el partido termina empatado al finalizar el tiempo reglamentario, el clasificado no se definirá de inmediato. Ambos equipos deberán disputar dos tiempos extra de 15 minutos y, si Brasil logra imponerse allí, obtendrá el boleto a los octavos de final. En cambio, una derrota en la prórroga significará su eliminación del torneo.

En caso de que la igualdad se mantenga incluso después de los 120 minutos, la clasificación se resolverá desde el punto del penal. Allí, Brasil y Japón definirán al ganador de la serie.

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