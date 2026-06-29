¿Cuándo y contra quién juega Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026?

La Albirroja clasificó a una nueva instancia del certamen internacional de Norteamérica tras eliminar a los Teutones.

En el marco de los 16avos de Final del Mundial 2026, Paraguay dio el golpe y eliminó a Alemania tras empatar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y vencerlo por 4-3 en los penales. Si bien Julio Enciso abrió el marcador, Kai Havertz empató para llevar el juego a los lanzamientos desde los doce pasos.

Publicidad

En una tanda de penales para el recuerdo, el portero Orlando Gill se hizo gigante al atajarle los disparos a Kai Havertz y Nick Woltemade. Si bien hubo suspenso porque Manuel Neuer también atajó los tiros de Antonio Sanabria y Fabián Balbuena cuando el equipo de Gustavo Alfaro tenía triple ‘match-point’, Jonathan Tah mandó su disparo por las nubes para que José Canales obrara la hazaña luego.

¡La Albirroja está en Octavos de Final! 👏#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 29, 2026

Ahora, su rival en Octavos de Final será el ganador de Francia vs. Suecia, que jugarán este martes 30 de junio desde las 15:00 horas (Ciudad de México). La Albirroja deberá vérselas con un nuevo conjunto europeo, con altas chances que sea otro Campeón del Mundo.

Publicidad

El partido entre paraguayos y el ganador del partido mencionado será el próximo sábado 4 de julio desde las 15:00 horas (CDMX) en el Lincol Financial Field de Filadelfia. Allí, el cuadro sudamericano intentará volver a meterse entre los ocho mejores del torneo tras 16 años, cuando en Sudáfrica 2010 enfrentó a España y cayó por 1-0.

¿Cuántas veces estuvo Paraguay en los Octavos de Final de la Copa del Mundo?

Esta será la cuarta vez que Paraguay esté entre los 16 mejores del torneo desde que existe la instancia de Octavos de Final. En 1986, 1998 y 2002 cayó ante Inglaterra, Francia y Alemania, mientras que en 2010 superó a Japón para jugar ante la Furia Roja luego.

En síntesis

Paraguay jugará los octavos de final el próximo sábado 4 de julio .

jugará los octavos de final el próximo . El rival saldrá del ganador del partido entre Francia vs. Suecia .

. Filadelfia albergará el partido en el estadio Lincoln Financial Field a las 15:00 horas.