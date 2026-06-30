Paraguay vs. Francia: fecha, hora y sede del partido por los octavos de final del Mundial 2026

La Albirroja tendrá otra dura prueba contra Les Bleus luego de haber eliminado a Alemania por penales.

La Selección de Francia dio un nuevo paso en la Copa del Mundo 2026. Les Bleus vencieron a Suecia por los 16avos de final y clasificaron a octavos, instancia en la que enfrentarán a Paraguay, combinado sudamericano que viene de dar la sorpresa ante Alemania.

Publicidad

Si bien los comandados por Didier Deschamps son los favoritos, La Albirroja ya demostró ser un hueso duro de roer y crece la expectativa por saber si los de Gustavo Alfaro pueden dar otro golpe sobre la mesa.

Este cotejo se disputará el sábado 4 de julio a las 15:00 hs (CDMX) en el Estadio Philadelphia y está del lado izquierdo de la llave del Mundial. De hecho, ya se sabe que el ganador jugará contra el vencedor del cruce entre Canadá y Marruecos.

Día, hora y estadio de Paraguay vs. Francia por los octavos de final

Fecha del partido : Sábado 4 de julio de 2026

: Sábado 4 de julio de 2026 Horario : 15:00 hs (CDMX)

: 15:00 hs (CDMX) Estadio: Lincoln Financial Field (Estadio Philadelphia)

Publicidad

Paraguay y Francia se enfrentan en Philadelphia (Getty Images)

Encuesta¿Paraguay puede dar la sorpresa contra Francia? ¿Paraguay puede dar la sorpresa contra Francia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis