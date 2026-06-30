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Mundial 2026

Paraguay vs. Francia: fecha, hora y sede del partido por los octavos de final del Mundial 2026

La Albirroja tendrá otra dura prueba contra Les Bleus luego de haber eliminado a Alemania por penales.

Paraguay choca con Francia en los octavos de final del Mundial 2026
© Getty ImagesParaguay choca con Francia en los octavos de final del Mundial 2026

La Selección de Francia dio un nuevo paso en la Copa del Mundo 2026. Les Bleus vencieron a Suecia por los 16avos de final y clasificaron a octavos, instancia en la que enfrentarán a Paraguay, combinado sudamericano que viene de dar la sorpresa ante Alemania.

Si bien los comandados por Didier Deschamps son los favoritos, La Albirroja ya demostró ser un hueso duro de roer y crece la expectativa por saber si los de Gustavo Alfaro pueden dar otro golpe sobre la mesa.

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Este cotejo se disputará el sábado 4 de julio a las 15:00 hs (CDMX) en el Estadio Philadelphia y está del lado izquierdo de la llave del Mundial. De hecho, ya se sabe que el ganador jugará contra el vencedor del cruce entre Canadá y Marruecos.

Día, hora y estadio de Paraguay vs. Francia por los octavos de final

  • Fecha del partido: Sábado 4 de julio de 2026
  • Horario: 15:00 hs (CDMX)
  • Estadio: Lincoln Financial Field (Estadio Philadelphia)
Paraguay y Francia se enfrentan en Philadelphia (Getty Images)

Paraguay y Francia se enfrentan en Philadelphia (Getty Images)

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En síntesis

  • Sábado 4 de julio: Francia enfrentará a Paraguay a las 15:00 hs (CDMX).
  • Selección de Francia: venció a Suecia en dieciseisavos y avanzó de ronda.
  • Estadio Philadelphia: será la sede; el ganador jugará contra Canadá o Marruecos.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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