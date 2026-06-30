¿Hay tiempo extra o penales en Francia vs. Suecia en caso de empate por el Mundial 2026?

El reglamento de competición de la FIFA para la Copa del Mundo 2026 continúa siendo el habitual para esta edición en América del Norte.

Luego de la agónica clasificación de Noruega ante Costa de Marfil en Dallas, llegó el turno de Francia y Suecia en Nueva Jersey. Los dos combinados europeos se medirán en el MetLife Stadium por los 16avos de Final y buscarán un boleto para seguir en este Mundial 2026, enfrentando a Paraguay.

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Llegan con realidades muy diferentes: los galos ganaron el Grupo I con puntaje ideal, derrotando a Senegal, Irak y Noruega. Por su parte, los nórdicos sufrieron y accedieron a esta fase gracias a ser uno de los mejores terceros, habiéndole ganado a Túnez, perdido con Países Bajos y empatado con Japón.

Francia ganó con autoridad el Grupo I de la Copa del Mundo 2026 (Getty Images)

¿Qué pasa si Francia y Suecia empatan en los 16avos de Final?

Los 16avos de Final del Mundial 2026 se juegan a partido único. En caso de que Francia y Suecia lleguen a los 90 minutos con el marcador igualado, se jugará una prórroga dividida en dos tiempos de 15 minutos.

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Y en caso de que la igualdad persista al finalizar esta media hora adicional, el ganador del partido se definirá en la tanda de penales. En total son cinco ejecuciones para cada selección, pero puede haber más de ser necesario.

En síntesis