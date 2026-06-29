La Naranja Mecánica y los Leones del Atlas se enfrentan por una nueva instancia del certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Del lado del equipo a cargo de Ronald Koeman, vienen de ser líderes del Grupo F tras cosechar 7 puntos. Inició su camino con un empate 2-2 ante Japón, pero luego selló la clasificación y liderato con las victorias 5-1 ante Suecia y 3-1 contra Túnez.

Los hombres dirigidos por Mohamed Ouahbi vienen de ser escoltas del Grupo C con 7 unidades, tras cosechar dos victorias y un empate. Primero empató 1-1 con Brasil, después venció 1-0 a Escocia y venció 4-2 a Haití. Finalizó con los mismos puntos que la Canarinha, pero la diferencia de gol lo perjudicó y terminó escolta en la zona.

La alineación confirmada de Países Bajos vs. Marruecos

Bart Verbruggen

Denzel Dumfries

Jan Paul van Hecke

Virgil van Dijk

Nathan Aké

Micky van de Ven

Ryan Gravenberch

Frenkie de Jong

Crysencio Summerville

Brian Brobbey

Cody Gakpo

DT: Ronald Koeman

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La alineación confirmada de Marruecos vs. Países Bajos