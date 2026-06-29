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Mundial 2026

¿Juega Frenkie de Jong? Las alineaciones confirmadas de Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026

La Naranja Mecánica y los Leones del Atlas se enfrentan por una nueva instancia del certamen internacional en Norteamérica.

Países Bajos y Marruecos se miden por una nueva fase del Mundial 2026
© Getty ImagesPaíses Bajos y Marruecos se miden por una nueva fase del Mundial 2026

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

Del lado del equipo a cargo de Ronald Koeman, vienen de ser líderes del Grupo F tras cosechar 7 puntos. Inició su camino con un empate 2-2 ante Japón, pero luego selló la clasificación y liderato con las victorias 5-1 ante Suecia y 3-1 contra Túnez.

Los hombres dirigidos por Mohamed Ouahbi vienen de ser escoltas del Grupo C con 7 unidades, tras cosechar dos victorias y un empate. Primero empató 1-1 con Brasil, después venció 1-0 a Escocia y venció 4-2 a Haití. Finalizó con los mismos puntos que la Canarinha, pero la diferencia de gol lo perjudicó y terminó escolta en la zona.

La alineación confirmada de Países Bajos vs. Marruecos

  • Bart Verbruggen
  • Denzel Dumfries
  • Jan Paul van Hecke
  • Virgil van Dijk
  • Nathan Aké
  • Micky van de Ven
  • Ryan Gravenberch
  • Frenkie de Jong
  • Crysencio Summerville
  • Brian Brobbey
  • Cody Gakpo
  • DT: Ronald Koeman

La alineación confirmada de Marruecos vs. Países Bajos

  • Yassine Bounou
  • Achraf Hakimi
  • Issa Diop
  • Chadi Riad
  • Noussair Mazraoui
  • Ayyoub Bouaddi
  • Neil El Aynaoui
  • Azzedine Ounahi
  • Bilel El Khanouss
  • Ismael Saibari
  • Brahim Diaz
  • DT: Mohamed Ouahbi
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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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