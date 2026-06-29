En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.
Del lado del equipo a cargo de Ronald Koeman, vienen de ser líderes del Grupo F tras cosechar 7 puntos. Inició su camino con un empate 2-2 ante Japón, pero luego selló la clasificación y liderato con las victorias 5-1 ante Suecia y 3-1 contra Túnez.
Los hombres dirigidos por Mohamed Ouahbi vienen de ser escoltas del Grupo C con 7 unidades, tras cosechar dos victorias y un empate. Primero empató 1-1 con Brasil, después venció 1-0 a Escocia y venció 4-2 a Haití. Finalizó con los mismos puntos que la Canarinha, pero la diferencia de gol lo perjudicó y terminó escolta en la zona.
La alineación confirmada de Países Bajos vs. Marruecos
- Bart Verbruggen
- Denzel Dumfries
- Jan Paul van Hecke
- Virgil van Dijk
- Nathan Aké
- Micky van de Ven
- Ryan Gravenberch
- Frenkie de Jong
- Crysencio Summerville
- Brian Brobbey
- Cody Gakpo
- DT: Ronald Koeman
La alineación confirmada de Marruecos vs. Países Bajos
- Yassine Bounou
- Achraf Hakimi
- Issa Diop
- Chadi Riad
- Noussair Mazraoui
- Ayyoub Bouaddi
- Neil El Aynaoui
- Azzedine Ounahi
- Bilel El Khanouss
- Ismael Saibari
- Brahim Diaz
- DT: Mohamed Ouahbi