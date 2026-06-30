Los escenarios de los Bleus en el certamen internacional según su resultado en el compromiso ante los Auriazules.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Francia y Suecia se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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El cuadro que fue campeón del mundo en 1998 y 2018 quiere revancha tras la derrota ante Argentina en Qatar 2022 y busca volver a levantar el título tras hacerlo por última vez en 2018. El conjunto europeo tiene diferentes escenarios según cómo termine ante los suecos.

¿Qué pasa si Francia gana ante Suecia por el Mundial 2026?

Si el cuadro dirigido por Didier Deschamps vence a los Aruriazules por cualquier diferencia de gol, con o sin goles de ambos, el cuadro galo avanzará a los Octavos de Final del torneo, donde ya lo espera Paraguay, que dio el batacazo ante Alemania.

¿Qué pasa si Francia empata ante Suecia por el Mundial 2026?

Si el cuadro del Viejo Continente no pasa de la igualdad ante los nórdicos, sea con o sin goles, jugarán un tiempo extra de 30 minutos. De persistir la igualdad, habrá una tanda de penales para definir al ganador de la llave.

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¿Qué pasa si Francia pierde ante Suecia por el Mundial 2026?

Si Francia pierde ante el cuadro dirigido por Graham Potter, marquen o no ambos, quedará automáticamente eliminado del certamen internacional. No hay segundas oportunidades, por lo que el equipo necesita al menos ganar o empatar para tener aspiraciones de pasar en los 90 o 120 minutos reglamentarios, o por penales.