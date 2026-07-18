¿Por qué no juega Harry Kane en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El delantero de Bayern Múnich brilla por su ausencia en la alineación titular de los Tres Leones para enfrentar a Les Bleus por el tercer puesto.

Francia e Inglaterra cierran sus respectivas participaciones en la Copa del Mundo 2026. Ambos países se ven las caras desde las 15:00 hs (CDMX) en el Estadio Miami por el tercer puesto, pero Thomas Tuchel sorprendió con algunas ausencias en el once inicial del combinado británico.

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Si bien se esperaban algunas variantes por tratarse de un encuentro en el que no se juega por ningún objetivo colectivo, llamó la atención la ausencia de Harry Kane en la alineación titular de Inglaterra, sobre todo tomando en cuenta que el ‘9’ inglés todavía se encuentra en la lucha por la Bota de Oro.

Harry Kane marcó seis goles en la Copa del Mundo 2026 (Getty Images)

¿Por qué no juega Harry Kane HOY en Francia vs. Inglaterra?

Harry Kane es el capitán y uno de los goleadores de la Selección de Inglaterra. Sin embargo, Thomas Tuchel -entrenador de los Tres Leones- decidió darle descanso en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 ante Francia.

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El centrodelantero de 32 años marcó seis goles en el torneo (los mismos que Jude Bellingham) y está a tan solo dos festejos de los líderes, Lionel Messi y Kylian Mbappé. Sin embargo, Tuchel optó por darle minutos a Ivan Toney en el centro del ataque.

En síntesis