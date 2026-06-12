¿Cuánto dura la ceremonia inaugural del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá?

Los shows previos al inicio de la competencia llamaron la atención por su brevedad. Conoce el motivo de esta decisión de FIFA.

El planeta entero vive con enorme entusiasmo los primeros compases de la gran cita norteamericana del Mundial 2026. Tras meses de intensos preparativos y una enorme expectativa a nivel global, el torneo más importante del fútbol arrancó de manera oficial con un despliegue organizativo sin precedentes entre las tres naciones anfitrionas.

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Duración de la ceremonia inaugural

La actividad de los actos de apertura tuvo su primer capítulo este jueves en territorio mexicano. La gran sorpresa de la jornada radicó en la duración del evento en el Estadio Azteca, el cual se extendió por poco menos de 20 minutos, un dato que llamó la atención debido a que su inicio ocurrió exactamente una hora y media antes del silbatazo inicial y contó con la presentación de múltiples artistas internacionales.

Tras este arranque, la fiesta continúa este viernes en las otras dos sedes con la misma duración de 20 minutos estipulada. La primera celebración del día corresponde a Canadá, justo antes de su partido frente a Bosnia programado para las 11:30 horas del Centro de México, mientras que la ceremonia en Estados Unidos ocurrirá en la previa de su choque ante Paraguay, cerca de las 17:30 horas de CDMX.

Shakira protagonizó la primera de las tres ceremonias inaugurales. (GETTY IMAGES)

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Esta llamativa brevedad en los espectáculos responde a una orden estricta de la FIFA para cuidar al máximo las condiciones del campo de juego. El organismo determinó que los actos en suelo canadiense y estadounidense tengan una duración similar a la de México, con el fin de evitar un desgaste innecesario en el césped antes del rodaje del balón.

Además del show musical, el protocolo oficial consume gran parte del tiempo previo a los compromisos. El ingreso formal de las plantillas completas hacia el terreno de juego, la entonación de los himnos nacionales y los movimientos precompetitivos obligatorios de los futbolistas completan un cronograma estricto que prioriza el espectáculo deportivo por sobre las grandes puestas en escena.

En síntesis

La inauguración en el Estadio Azteca duró poco menos de 20 minutos este jueves.

duró poco menos de 20 minutos este jueves. Las ceremonias de Canadá y Estados Unidos tendrán una duración similar a la de México.

tendrán una duración similar a la de México. Canadá enfrentará a Bosnia este viernes a las 11:30 horas del Centro de México.