La clasificación del Tri a los octavos de final del Mundial 2026 se vio opacada por una tragedia. Autoridades reportaron tres personas fallecidas durante los festejos tras la victoria de México sobre Ecuador.

La alegría es total en México tras la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El Tri derrotó a Ecuador en el Estadio Azteca y volvió a ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo después de 40 años, un resultado que desató la euforia de millones de aficionados. Aunque el famoso “quinto partido” llegará recién en los octavos de final por el nuevo formato del torneo, la selección de Javier Aguirre hizo historia tras imponerse con autoridad ante un rival que llegaba con futbolistas de gran nivel.

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Sin embargo, la celebración quedó marcada por una tragedia. Horas después del encuentro, las autoridades de la Ciudad de México confirmaron el fallecimiento de tres personas durante los festejos realizados en las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Equipos de emergencia acudieron rápidamente a distintos puntos para brindar asistencia, pero lamentablemente no pudieron salvarles la vida.

En una primera actualización, el Puesto de Mando del Sector Salud informó: “Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos, a quienes se les brindará todo el apoyo que requieran en estos difíciles momentos.”

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Más tarde, las autoridades confirmaron una tercera víctima y señalaron: “En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales, dictaminándose muerte por asfixia. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos; se informa también que sus familiares recibirán el apoyo que requieran en estos difíciles momentos.”

La noticia generó una profunda conmoción en todo el país, ya que una jornada que debía ser de festejo por la histórica clasificación del seleccionado mexicano terminó empañada por la pérdida de tres vidas. Las autoridades reiteraron el llamado a celebrar con responsabilidad y confirmaron que continuarán acompañando a las familias afectadas.

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El mensaje de Claudia Sheinbaum tras la tragedia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció a través de sus redes sociales y expresó: “Como lo informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los equipos de emergencia atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida. Desde el Gobierno de la Ciudad de México estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario. Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía.”

En sintesis

Las autoridades capitalinas confirmaron la muerte por asfixia de tres aficionados tras el partido.

de tres aficionados tras el partido. Un hombre de 44 años y una joven de 19 años fallecieron en Paseo de la Reforma.

y una joven de 19 años fallecieron en Paseo de la Reforma. Una mujer de 48 años ingresó a urgencias sin signos vitales tras ser hallada inconsciente.