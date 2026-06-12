Este viernes se llevará a cabo la segunda ceremonia de apertura en la previa al partido de Canadá frente a Bosnia.

Después de lo sucedido en la inauguración en México, ahora le toca el turno a Canadá de realizar su ceremonia de apertura antes del partido de los Rojos en el Mundial 2026 frente a Bosnia. Y en la misma participarán grandes artistas locales como Michael Bublé.

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Horarios confirmados de la ceremonia inaugural en Canadá

El espectáculo arrancará a las 11:30 de la mañana (hora de Ciudad de México). Para los colombianos, la transmisión iniciará a las 12:30hs y en Argentina a las 14.30hs, lo que permite a espectadores en diferentes regiones de Latinoamérica seguir el evento en horarios accesibles.

La ceremonia de apertura se lleva a cabo en el Estadio Nacional de Canadá, ubicado en Toronto, y comienza 90 minutos antes del inicio del partido, por lo que los aficionados que digan presente en el recinto tendrán la oportunidad de disfrutar del show mientras esperan por el encuentro.

Elenco Artístico confirmado en la Inauguración

La lista completa de artistas la encabeza Michael Bublé y también estarán presentes Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Aunque en su mayoría son personas de Canadá también participarán de otros países para entregar un show único.

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Aquí se llevará a cabo la ceremonia de apertura en Canadá (Getty Images)

El actor y comediante Will Arnett también tendrá una participación importante dentro de la ceremonia de apertura en Canadá como embajador oficial local en la Copa del Mundo y entregará un mensaje de celebración.

Estructura Única del Mundial 2026: Tres Ceremonias Inaugurales

Esta edición es histórica no solo porque contará con 48 selecciones compitiendo por el título que actualmente ostenta Argentina, sino porque tendrá tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Este jueves 11 de junio el epicentro fue en México con Shakira, J Balvin y Belinda a la cabeza y ahora es el turno de Canadá con Michael Bublé, Alessia Cara y otros artistas.

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Por su parte, y este mismo viernes 12 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, el escenario recibirá a estrellas de la talla de Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla en la previa al partido del USMNT frente a Paraguay.

Horarios ceremonia inaugural del Mundial 2026 por país

México: 11:30 horas

Chile: 13:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Colombia: 12:30 horas

Ecuador: 12:30 horas

Perú: 12:30 horas

España: 19:30 horas

Estados Unidos: EST 13:30 horas / OESTE 10:30 horas

En síntesis

La ceremonia de apertura en Canadá comenzará a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) y se celebrará en el Estadio Nacional de Canadá en Toronto.

El elenco musical que se presentará 90 minutos antes del partido contra Bosnia estará encabezado por los artistas locales Michael Bublé, Jessie Reyez y Alessia Cara.

Esta edición del torneo contará con tres ceremonias inaugurales distintas; tras el show en México y el de Canadá, este mismo viernes se realizará el evento de Estados Unidos en Los Ángeles.