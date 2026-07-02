El entrenador dejará México una vez que finalice el Mundial 2026 y hay un equipo que está interesado en sus servicios.

La ilusión de todo México es cada vez más grande. El hecho de disputar el Mundial 2026 en casa y los buenos resultados obtenidos partido tras partido alimentan el sueño de conquistar por primera vez la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Javier Aguirre ha respondido en los momentos importantes y la expectativa de la afición crece con el correr del torneo.

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Sin embargo, el próximo domingo llegará la prueba más exigente hasta el momento. El Tri enfrentará a Inglaterra por un lugar en los cuartos de final del torneo, en un duelo que marcará si realmente está preparado para pelear por el título frente a las principales potencias del fútbol mundial.

Más allá de lo que ocurra en ese compromiso, hay una situación que ya está definida desde hace tiempo. Javier Aguirre dejará de ser el entrenador de la Selección Mexicana una vez que finalice su participación en la competición, ya que ese fue el acuerdo alcanzado con la directiva cuando asumió el cargo para afrontar este proceso.

En ese sentido, todos los caminos conducen a Rafael Márquez como el principal candidato para convertirse en el nuevo seleccionador nacional. El exdefensor forma parte del cuerpo técnico de Aguirre y aparece como el sucesor natural, aunque la decisión definitiva quedará en manos de los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol.

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¿Javier Aguirre dirigirá un club?

Mientras México sigue enfocado en la Copa del Mundo, comenzaron a surgir versiones sobre el futuro de Javier Aguirre. De acuerdo con una exclusiva del periodista Fernando Cevallos en el programa Cuadro Titular, el experimentado entrenador mexicano despertó un fuerte interés del Al Ittihad de Arabia Saudita.

🚨🇲🇽✈️🇸🇦 "AGUIRRE NO VA A CONTINUAR, Y HAY FUERTE INTERÉS PARA QUE VAYA A ARABIA SAUDITA"🔥



‼️EXCLUSIVA de🎙️ @FerCevallosF en #CuadroTritular 🇲🇽, donde confirma que el Al Ittihad, equipo donde jugaba Benzema, va CON TODO por el D.T. de @miseleccionmx. pic.twitter.com/LkIg2RvC7T — FOX (@somos_FOX) July 2, 2026

Según la información, el conjunto saudí estaría dispuesto a presentar una importante oferta para quedarse con los servicios del “Vasco” una vez que concluya el Mundial 2026. Por el momento no existe un acuerdo oficial entre las partes, pero el interés sería concreto y podría transformarse en el próximo desafío de Aguirre después de finalizar su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana.

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