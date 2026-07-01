El nuevo apodo que recibió Gilberto Mora tras lucirse con México en el Mundial 2026

La Selección de México consiguió un triunfo clave este martes tras imponerse por 2-0 ante Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. La gran figura del encuentro fue Gilberto Mora, quien con apenas 17 años de edad se lució sobre el campo de juego y se ganó por completo las miradas del planeta fútbol gracias a una actuación consagratoria.

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Los elogios que se llevó Gilberto Mora de los aficionados

A raíz de su espectacular rendimiento en esta Copa del Mundo, el juvenil de Tijuana recibió un nuevo apodo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales: “El nuevo Pedri”. Los seguidores comenzaron a llamarlo de esta manera debido a las enormes similitudes que encuentran entre su juego y el del actual futbolista del Barcelona y de la selección de España.

🚨| Mexican Pedri, Gilberto Mora is pure Barcelona material.😮‍💨 pic.twitter.com/9LlOICIzs7 — Winna F.C. (@WinnaFC) July 1, 2026

This guy did more in the world cup than Frenkie de jong … Gilberto Mora next to Pedri and Lamine would be crazy epic pic.twitter.com/4GAXtUmveb — epic culer (@Mike98897967) July 1, 2026

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En las redes sociales el impacto fue total y aparecieron comentarios del estilo: “Es como ver a Pedri” o “tiene que jugar en el Barcelona” para graficar la sorpresa que causó su nivel en el mediocampo. Aunque Mora posee características bastante más ofensivas que las del volante canario, la realidad es que el público los equipara por una cuestión de estética y recursos técnicos.

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Los argumentos futbolísticos que sostienen este nuevo apodo se basan en su particular fisionomía y en la llamativa personalidad que demuestra para pedir el balón en momentos de máxima presión. Gilberto comparte con el jugador blaugrana un centro de gravedad bajo que le permite girar con mucha facilidad, además de una notable visión para hacerse cargo del equipo, manejar los tiempos del partido y encarar hacia adelante sin dudarlo.

Más allá de lo estrictamente deportivo, esta explosión mediática en el Mundial 2026 no hace más que potenciar los rumores que ya venían circulando sobre su futuro profesional en el Viejo Continente. Quien desee quedarse con la ficha del talentoso futbolista azteca deberá realizar un esfuerzo económico histórico, ya que las informaciones complementarias indican que su pase no saldría por menos de 30 millones de dólares.

En síntesis

La gran figura ante Ecuador: Gilberto Mora, con apenas 17 años, fue el motor de la Selección Mexicana en el triunfo 2-0 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Gilberto Mora, con apenas 17 años, fue el motor de la Selección Mexicana en el triunfo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El nuevo apodo viral: Tras su consagratoria actuación, las redes y la prensa internacional lo bautizaron como “el nuevo Pedri” , comparando su estética de juego, visión y centro de gravedad bajo con el crack del Barcelona.

Tras su consagratoria actuación, las redes y la prensa internacional lo bautizaron como , comparando su estética de juego, visión y centro de gravedad bajo con el crack del Barcelona. Interés europeo y tasación: Su representante, Rafaela Pimenta, vinculó al juvenil de Xolos con el Real Madrid, advirtiendo que el club que desee ficharlo deberá desembolsar una cifra millonaria.