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Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de Final del Mundial 2026: TV y streaming online

El campeón ganó todos sus partidos en la presente Copa del Mundo y se verá las caras contra la gran sorpresa africana, que llega invicta.

Argentina y Cabo Verde se enfrentan en Miami por el Mundial 2026
© Imagen propiaArgentina y Cabo Verde se enfrentan en Miami por el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. La Albiceleste llega con la confianza de haber ganado sus tres partidos en la fase de grupos, pero del otro lado estará una de las revelaciones de este Mundial.

Los Tiburones Azules clasificaron como segundos del Grupo H, con el valor agregado de que no perdieron ningún encuentro pese a haber enfrentado a seleccionados de renombre como España o Uruguay. Ahora, los africanos tendrán una prueba de fuego contra los últimos campeones de la cita mundialista.

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Nicolas Otamendi le cede el brazalete de capitán a Lionel Messi ante Jordania (Getty Images)

Nicolas Otamendi le cede el brazalete de capitán a Lionel Messi ante Jordania (Getty Images)

El choque entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 no entró en el paquete de partidos por TV abierta en territorio mexicano. Por eso, solamente se podrá sintonizar a través de la plataforma paga ViX México. A continuación, conoce dónde ver el duelo en otros países.

Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde por país

  • México: ViX Mexico.
  • Centroamérica: Tigo Sports (en la mayoría de los países) y FOX+ (en Costa Rica).
  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports (y TyC Sports Play), Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.
  • Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+. Dependiendo el país se suman otras plataformas como Disney+ Premium y Tigo Sports.
  • España: DAZN (DAZN Spain y DAZN Mundial) y Movistar+.
  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, Telemundo, fuboTV, Prime Video USA, Peacock, Sling, SiriusXM FC.

¿Quién será el rival de Argentina o Cabo Verde en octavos de final?

El ganador de este partido enfrentará el vencedor del cruce entre Egipto y Australia en octavos de final. Este cotejo se disputará el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos.

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Leandro Barraza
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