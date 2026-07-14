Didier Deschamps molesto con el arbitraje del Francia vs España

Este martes se jugó el primer partido de semifinales entre Francia y España, el conjunto comandado por Didier Deschamps quedó eliminado de la competencia, cediéndole así la llegada a la Gran Final a los españoles. Sin embargo, en su discurso, apuntó hacia el árbitro designado para este partido, Iván Barton, contra quien arremetió.

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Deschamps cuestiona el trabajo de Iván Barton

Al término del encuentro se llevó a cabo la conferencia de prensa, donde el estratega dejó ver que el silbante de la Concacaf no habría sido el ideal para estar en estas instancias. Al final se lo dejó como una pregunta a los medios de comunicación, quienes anteriormente señalaban precisamente que no era el idóneo.

“Yo les pregunto y no voy a responder. No quiero pasar por llorón porque perdimos, pero… ¿el árbitro de esta noche tenía el nivel para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo?”, fueron las palabras del estratega, luego de que en el partido sí hubiera mostrado algunos errores en cuestión de tarjetas amarillas.

Aunque parece que Deschamps mencionó esto por el penal que le cobran en contra para el primer tanto, en las repeticiones no había manera de que esa pena máxima se echara para atrás, es por ello que el propio VAR tras haber analizado la decisión del silbante no pide que Barton vaya precisamente a hacer la revisión, ya que estaba claro.

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Lo que él no vio

El problema con esta declaración es que muchos recalcaron el hecho de que este mismo silbante había pasado por alto una expulsión para Michael Olise cuando cometió una muy fuerte falta sobre Rodri, por lo que incluso pudo quedarse sin uno de sus futbolistas más importantes desde el primer tiempo si el silbante lo hubiese marcado.

En síntesis