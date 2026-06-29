Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Este lunes continúan los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El primer clasificado a octavos fue Canadá tras vencer por 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico en Los Ángeles y ahora espera que se defina su próximo rival en el torneo.
Uno de los partidos más interesantes de la jornada es Brasil vs. Japón, que se enfrentan desde las 11:00 hs de la CDMX en busca de clasificar a la próxima instancia del certamen internacional. El duelo se llevará a cabo en el Houston Stadium.
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Los sudamericanos llegan como favoritos por su historia y después de una gran fase de grupos, en la que consiguieron dos victorias y un empate para terminar en lo más alto de su grupo. Primero igualaron 1-1 ante Marruecos y luego golearon 3-0 a Haití y Escocia.
Mientras que los asiáticos quieren dar la sorpresa y eliminar a una de las mejores selecciones de la historia. En sus primeros tres partidos ganaron uno y empataron los dos restantes, resultados que les alcanzaron para avanzar a los dieciseisavos de final.
A continuación, repasamos dónde ver EN VIVO el partido que promete muchas emociones por televisión y streaming, además de los horarios en los principales países.
Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Japón por TV y streaming
Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Brasil vs. Japón por los 16vos de final según la IA
- México: ViX.
- Argentina: Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, MiTelefe y Paramount+.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV y Vivo Play.
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Caracol Play, Deportes RCN, Disney+ Premium Sur y Paramount+.
- Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX y FOX+.
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+.
- El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports y FOX El Salvador.
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
- Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports y HRN.
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.
- Panamá: Tigo Sports Panamá y FOX Panamá.
- Paraguay: Unicanal.
- Perú: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV, Antel TV, Canal 5 y Paramount+.
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Eleven, Disney+ Premium Sur e Inter.
Horarios de Brasil vs. Japón
- México: 11:00
- Perú: 12:00
- Colombia: 12:00
- Ecuador: 12:00
- Bolivia: 13:00
- Chile: 13:00
- Venezuela: 13:00
- Estados Unidos: 13:00 (GMT-4), 12:00 (GMT-5), 11:00 (GMT-6), 10:00 (GMT-7) y 9:00 (GMT-8)
- Argentina: 14:00
- Uruguay: 14:00
- Brasil: 14:00
- Paraguay: 14:00
- España: 19:00
En sintesis
- Canadá avanzó a los octavos de final tras vencer 1-0 a Sudáfrica.
- Las selecciones de Brasil y Japón se enfrentan en los dieciseisavos del Mundial.
- La plataforma ViX transmitirá en vivo el encuentro en exclusiva para México.