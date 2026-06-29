Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en busca de un boleto a los octavos de final. Horario del partido en México y otros países, canales de TV y opciones para ver la transmisión en vivo por streaming.

Este lunes continúan los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El primer clasificado a octavos fue Canadá tras vencer por 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico en Los Ángeles y ahora espera que se defina su próximo rival en el torneo.

Publicidad

Uno de los partidos más interesantes de la jornada es Brasil vs. Japón, que se enfrentan desde las 11:00 hs de la CDMX en busca de clasificar a la próxima instancia del certamen internacional. El duelo se llevará a cabo en el Houston Stadium.

Encuesta¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los sudamericanos llegan como favoritos por su historia y después de una gran fase de grupos, en la que consiguieron dos victorias y un empate para terminar en lo más alto de su grupo. Primero igualaron 1-1 ante Marruecos y luego golearon 3-0 a Haití y Escocia.

Mientras que los asiáticos quieren dar la sorpresa y eliminar a una de las mejores selecciones de la historia. En sus primeros tres partidos ganaron uno y empataron los dos restantes, resultados que les alcanzaron para avanzar a los dieciseisavos de final.

Publicidad

A continuación, repasamos dónde ver EN VIVO el partido que promete muchas emociones por televisión y streaming, además de los horarios en los principales países.

Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Japón por TV y streaming

México: ViX.

ViX. Argentina: Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, MiTelefe y Paramount+.

Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, MiTelefe y Paramount+. Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV. Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV y Vivo Play.

SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV y Vivo Play. Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Caracol Play, Deportes RCN, Disney+ Premium Sur y Paramount+.

Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Caracol Play, Deportes RCN, Disney+ Premium Sur y Paramount+. Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX y FOX+.

Teletica Canal 7, TDMAX, FOX y FOX+. Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+.

DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+. El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports y FOX El Salvador.

Canal 4, TCS GO, Tigo Sports y FOX El Salvador. España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports y HRN.

Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports y HRN. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Tigo Sports Nicaragua. Panamá: Tigo Sports Panamá y FOX Panamá.

Tigo Sports Panamá y FOX Panamá. Paraguay: Unicanal.

Unicanal. Perú: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV, Antel TV, Canal 5 y Paramount+.

DIRECTV Sports, DGO, AUF TV, Antel TV, Canal 5 y Paramount+. Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Eleven, Disney+ Premium Sur e Inter.

Horarios de Brasil vs. Japón

México: 11:00

11:00 Perú: 12:00

12:00 Colombia: 12:00

12:00 Ecuador: 12:00

12:00 Bolivia: 13:00

13:00 Chile: 13:00

13:00 Venezuela: 13:00

13:00 Estados Unidos: 13:00 (GMT-4), 12:00 (GMT-5), 11:00 (GMT-6), 10:00 (GMT-7) y 9:00 (GMT-8)

13:00 (GMT-4), 12:00 (GMT-5), 11:00 (GMT-6), 10:00 (GMT-7) y 9:00 (GMT-8) Argentina: 14:00

14:00 Uruguay: 14:00

14:00 Brasil: 14:00

14:00 Paraguay: 14:00

14:00 España: 19:00

Publicidad

En sintesis