El atacante marroquí no será parte del duelo de los Leones del Atlas ante la Naranja Mecánica por el certamen internacional.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Para este compromiso, el director técnico Mohamed Ouahbi no contará con un jugador que suele ser un titular en el equipo. El atacante Abde Ezzalzouli no será parte del compromiso y ni siquiera estará en el banquillo. Su ausencia radica por un esguince en el ligamento interno de la rodilla derecha en el último amistoso previo al Mundial ante Noruega, por lo que fue dado de baja de la lista final.

¿Quién será el reemplazo de Abde Ezzalzouli en Países Bajos vs. Marruecos?

Con esta noticia, el atacante Bilel El Khanouss se suma a la alineación titular y se ubicaría en el sector izquierdo del ataque marroquí. Por otro lado, Brahim Díaz estará en el sector derecho e Ismael Saibari sería la referencia en el área.

¿Cuál será la alineación de Marruecos vs. Países Bajos sin Abde Ezzalzouli?

Sin Abde Ezzalzouli, el conjunto africano formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto europeo: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Díaz, Ounahi; El Khanouss; y Saibari.