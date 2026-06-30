Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Noruega por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan por los 16vos de final del Mundial 2026 en un partido decisivo por un lugar en los octavos de final. A continuación, todos los detalles para ver el encuentro en vivo por TV y streaming online.

Desde las 11:00 (hora de la CDMX) comienza un nuevo partido de los 16vos de final del Mundial 2026. Costa de Marfil y Noruega definirán otro de los clasificados a los octavos de final en el Estadio Dallas, en un duelo que promete grandes emociones entre dos selecciones que llegan con la ilusión intacta de seguir avanzando en el torneo.

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El conjunto africano logró la clasificación tras finalizar segundo en un grupo muy exigente que compartió con Alemania, Ecuador y Curazao. Costa de Marfil sumó dos victorias y una derrota, resultados que le permitieron meterse en la fase eliminatoria y mantener vivo el sueño de hacer historia en la Copa del Mundo.

Noruega, por su parte, también terminó en el segundo lugar de su zona, integrada por Francia, Senegal e Irak. El seleccionado europeo ganó dos encuentros y perdió uno, demostrando un buen nivel colectivo y consolidándose como un rival de cuidado en esta instancia del campeonato.

El ganador del encuentro de este martes tendrá un desafío todavía mayor en los octavos de final, ya que se enfrentará a Brasil el próximo domingo 5 de julio en el New York New Jersey Stadium, con un lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026 en juego.

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Horario de Costa de Marfil vs. Noruega

El encuentro entre Costa de Marfil y Noruega comenzará en los siguientes horarios según cada país:

México: 11:00 horas.

11:00 horas. Centroamérica: 12:00 horas.

12:00 horas. Sudamérica: 14:00 horas (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), 13:00 horas (Chile, Bolivia y Venezuela) y 12:00 horas (Colombia, Perú y Ecuador).

14:00 horas (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), 13:00 horas (Chile, Bolivia y Venezuela) y 12:00 horas (Colombia, Perú y Ecuador). Estados Unidos (ET): 13:00 horas.

13:00 horas. España: 19:00 horas.

Dónde ver el partido por país

México: ViX México.

ViX México. Centroamérica: Tigo Sports (El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala y Nicaragua), FOX+ (Costa Rica), TeleOnce y Chapin TV (Guatemala), Canal 10 y FOX Nicaragua (Nicaragua), Nexgen (Belice).

Tigo Sports (El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala y Nicaragua), FOX+ (Costa Rica), TeleOnce y Chapin TV (Guatemala), Canal 10 y FOX Nicaragua (Nicaragua), Nexgen (Belice). Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela), Paramount+ (Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay), América Televisión y América TVGO (Perú), Tigo Sports (Bolivia), Entel TV (Bolivia), GENT y Trece Unicanal (Paraguay), SporTV, Globo, Globoplay, CazéTV y Disney+ Premium (Brasil).

DIRECTV Sports y DGO (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela), Paramount+ (Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay), América Televisión y América TVGO (Perú), Tigo Sports (Bolivia), Entel TV (Bolivia), GENT y Trece Unicanal (Paraguay), SporTV, Globo, Globoplay, CazéTV y Disney+ Premium (Brasil). Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio. España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

En sintesis

Costa de Marfil y Noruega juegan este martes por los dieciseisavos de final del certamen.

y juegan este martes por los dieciseisavos de final del certamen. Ambos equipos clasificaron tras conseguir dos victorias y una derrota en fase de grupos.

en fase de grupos. El ganador de este cruce enfrentará a Brasil el próximo domingo 5 de julio.