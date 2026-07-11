Noruega e Inglaterra se enfrentan en el Estadio Hard Rock de Miami por un lugar en la semifinal de la Copa del Mundo.

Noruega e Inglaterra se ven las caras este sabado 11 de julio por el gran partido por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Hard Rock de Miami.

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Este partido entre Noruega e Inglaterra tiene una particularidad porque hay una artista que se hizo presente en el medio tiempo para cantar: Ellie Goulding. No es la primera vez que sucede esto en un juego ya que la banda Maná estuvo en los octavos de final entre México e Inglaterra.

Nacida en Inglaterra en diciembre de 1986, Ellie Goulding es una cantante y compositora británica que saltó a la fama por ganar el concurso “Sound of 2010” de la BBC.

El principal hit de Ellie Goulding es “Love Me Like You Do”, canción que fue creada para la reconocida película 50 Sombras de Grey. “Anything Could Happen” es otro de sus temas más representativos.

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En la previa la propia artista se mostró muy feliz de poder cantar en el medio tiempo y en sus redes sociales le brindó apoyo a Inglaterra. “Actuar en los cuartos de final entre Inglaterra y Noruega me hace sentir que realmente puede pasar cualquier cosa… Ya sé que los chicos harán que Inglaterra se sienta orgullosa, el título vuelve a casa“, escribió la cantante.

En síntesis