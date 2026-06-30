Predicción del Costa de Marfil vs Noruega

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio de 2026 a las 11:00 horas (CDMX) en el Dallas Stadium de Arlington, por los 16vos de final (Round of 32) del Mundial 2026. Es un cruce de eliminación directa, a partido único, y si hay empate tras los 90 minutos habrá tiempos extras y penales.

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Costa de Marfil llega con un gran impulso. El equipo africano viene de vencer 2-0 a Curazao, arrastra un saldo de 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco partidos y, además, acaba de conseguir su histórico primer pase a una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo. Después de ese triunfo, Emerse Faé resumió el momento: estaban felices y orgullosos, pero mirando más allá.

Noruega, por su parte, llega a esta llave tras caer 1-4 ante Francia, aunque ese resultado necesita contexto. Stale Solbakken hizo 10 cambios en ese partido y ya había explicado que varios futbolistas terminaron muy afectados después del duelo contra Senegal, una señal clara de manejo de cargas antes de los duelos de eliminación directa. Su registro reciente sigue siendo competitivo: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos cinco encuentros.

La diferencia que inclina la previa aparece en la producción ofensiva reciente dentro del Mundial. En sus últimos tres partidos del torneo, Noruega suma 8 goles, 17 tiros al arco y 5.534 xG; Costa de Marfil, en ese mismo tramo, registra 4 goles, 9 tiros al arco y 3.417 xG. Esa diferencia explica buena parte del ligero favoritismo noruego. Del otro lado, el conjunto marfileño mostró una defensa más estable, con dos arcos en cero en sus tres juegos mundialistas más recientes, un matiz importante para entender por qué el partido se perfila tan parejo.

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También hay ausencias que pesan como contexto. Costa de Marfil no cuenta con Wilfried Singo, Elye Wahi y Emmanuel Agbadou, mientras que Noruega tiene la baja confirmada de Julian Ryerson. A eso se suma un detalle útil para el tono del cruce: el equipo africano llega con 23 horas más de descanso que su rival. Incluso con ese dato, y con una tendencia en los pronósticos de 2.1 para Noruega contra 3.5 de Costa de Marfil y 3.5 del empate, en Bolavip la lectura asistida por IA apunta a que el conjunto europeo tiene mejores argumentos para avanzar, pero por un margen estrecho.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Noruega sobre Costa de Marfil

Mayor pegada reciente del lado noruego: el contraste más claro del cruce está en cómo llegan ambos equipos al arco rival. Noruega produjo 8 goles, 17 tiros al arco y 5.534 xG en sus últimos tres partidos del Mundial, mientras Costa de Marfil sumó 4 goles, 9 tiros al arco y 3.417 xG . El volumen general no es tan distante, pero la selección europea está encontrando remates más limpios y convirtiendo con mucha más frecuencia.

el contraste más claro del cruce está en cómo llegan ambos equipos al arco rival. produjo en sus últimos tres partidos del Mundial, mientras sumó . El volumen general no es tan distante, pero la selección europea está encontrando remates más limpios y convirtiendo con mucha más frecuencia. Haaland lidera las proyecciones individuales del partido: la principal amenaza ofensiva proyectada está del lado noruego y tiene nombre propio. Erling Haaland aparece con 0.73 goles proyectados , además de 3.97 tiros y 1.95 remates al arco , cifras que lo colocan como el foco más fuerte de gol en la previa. A eso se suman Alexander Sorloth , con 0.37 goles proyectados , y Martin Odegaard como generador, con 0.21 asistencias proyectadas . Por eso la balanza se inclina hacia Noruega incluso en un duelo que se anticipa cerrado.

la principal amenaza ofensiva proyectada está del lado noruego y tiene nombre propio. aparece con , además de y , cifras que lo colocan como el foco más fuerte de gol en la previa. A eso se suman , con , y como generador, con . Por eso la balanza se inclina hacia Noruega incluso en un duelo que se anticipa cerrado. El equipo africano tiene con qué complicar y por eso el marcador proyectado es ajustado: el conjunto de Emerse Faé llega con 4 victorias en sus últimos 5 partidos, con 23 horas más de descanso, tras el 2-0 sobre Curazao y con el impulso de una clasificación histórica a esta ronda. Su técnico habló del orgullo por avanzar y de mirar más allá, una forma de reforzar que no se conforman con haber llegado hasta aquí. Además, su defensa viene de dejar dos arcos en cero en tres partidos mundialistas. La proyección favorece a Noruega, sí, pero no anticipa un trámite cómodo.

¿Qué dijo la IA sobre Costa de Marfil vs. Noruega en el Mundial 2026?

“Costa de Marfil 1-2 Noruega”

Esa es la proyección de la IA de Bolavip para este cruce del Mundial 2026. El marcador encaja con un partido cerrado, pero inclinado hacia Noruega por tres factores bastante concretos: su ligero favoritismo en la previa, una producción ofensiva reciente superior y el peso individual de Haaland como principal foco de gol. Incluso la tendencia de los pronósticos acompaña esa lectura sin exagerarla: Noruega aparece por delante con 2.1, mientras Costa de Marfil y el empate figuran en 3.5.

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Eso no borra los argumentos del conjunto marfileño. Llega con mejor saldo reciente, mostró una defensa más estable durante la fase previa del torneo y aterriza en Arlington con 23 horas extra de descanso. También tiene recursos para marcar y sostener un duelo apretado. Por eso, la lectura final reafirma el favoritismo de Noruega, pero sin presentarlo como absoluto: el 1-2 suena más lógico que una diferencia amplia.

En síntesis