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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Suecia por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Solo Viktor Gyokeres y Alexander Isak pueden frenar a Francia, uno de los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026.

Francia y Suecia buscan un lugar en Octavos de Final del Mundial 2026
© ESPECIALFrancia y Suecia buscan un lugar en Octavos de Final del Mundial 2026

Luego del partido entre Costa de Marfil y Noruega llega el segundo partido de HOY martes 30 de junio, por los 16avos de Final del Mundial 2026. Y es que, desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Francia y Suecia protagonizarán el juego más atractivo del día. Solo uno seguirá su camino en este certamen.

Con el regreso de Didier Deschamps, quien viajó a Europa por el fallecimiento de su madre, el conjunto galo es el gran favorito a llevarse la victoria. Con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como importantes cartas de ataque, los franceses parten con ventaja para enfrentar a la Selección de Paraguay en Octavos de Final.

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Los suecos no mostraron una buena fortaleza defensiva, pero saben que tienen dos de los delanteros más poderosos de todo el Viejo Continente. Alexander Isak y Viktor Gyokeres, estrellas de Liverpool y Arsenal de Inglaterra, intentarán salvar al país nórdico apuntando a una nueva hazaña en este Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Suecia por TV y streaming

  • México: ViX Premium
  • Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV
  • Brasil: Disney+ Premium y Cazé TV
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
  • Costa Rica: Fox+
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports y FOX
  • España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360
  • Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO y Televen e Inter

¿A qué hora juegan Francia vs. Suecia en el Mundial 2026?

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  • México: 15:00 horas
  • Perú: 16:00 horas
  • Colombia: 16:00 horas
  • Ecuador: 16:00 horas
  • Bolivia: 17:00 horas
  • Chile: 17:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas
  • Argentina: 18:00 horas
  • Uruguay: 18:00 horas
  • Brasil: 18:00 horas
  • Paraguay: 18:00 horas
  • España: 23:00 horas

En síntesis

  • Francia vs. Suecia se juega el 30 de junio por 16avos del Mundial 2026.
  • Kylian Mbappé y Didier Deschamps lideran a Francia desde el MetLife Stadium.
  • Paraguay será el rival en Octavos de Final para el ganador del cruce.
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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