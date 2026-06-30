Dónde ver EN VIVO Francia vs. Suecia por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Solo Viktor Gyokeres y Alexander Isak pueden frenar a Francia, uno de los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026.

Luego del partido entre Costa de Marfil y Noruega llega el segundo partido de HOY martes 30 de junio, por los 16avos de Final del Mundial 2026. Y es que, desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Francia y Suecia protagonizarán el juego más atractivo del día. Solo uno seguirá su camino en este certamen.

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Con el regreso de Didier Deschamps, quien viajó a Europa por el fallecimiento de su madre, el conjunto galo es el gran favorito a llevarse la victoria. Con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como importantes cartas de ataque, los franceses parten con ventaja para enfrentar a la Selección de Paraguay en Octavos de Final.

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Los suecos no mostraron una buena fortaleza defensiva, pero saben que tienen dos de los delanteros más poderosos de todo el Viejo Continente. Alexander Isak y Viktor Gyokeres, estrellas de Liverpool y Arsenal de Inglaterra, intentarán salvar al país nórdico apuntando a una nueva hazaña en este Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Suecia por TV y streaming

México: ViX Premium

ViX Premium Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+ Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV Brasil: Disney+ Premium y Cazé TV

Disney+ Premium y Cazé TV Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+ Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+ Costa Rica: Fox+

Fox+ Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

DIRECTV Sports, DGO y Paramount+ El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports y FOX

Canal 4, TCS GO, Tigo Sports y FOX España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Tigo Sports Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

GEN, Trece y Unicanal Perú: DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360

DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360 Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+

DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+ Venezuela: DIRECTV Sports, DGO y Televen e Inter

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¿A qué hora juegan Francia vs. Suecia en el Mundial 2026?

México: 15:00 horas

15:00 horas Perú: 16:00 horas

16:00 horas Colombia: 16:00 horas

16:00 horas Ecuador: 16:00 horas

16:00 horas Bolivia: 17:00 horas

17:00 horas Chile: 17:00 horas

17:00 horas Venezuela: 17:00 horas

17:00 horas Argentina: 18:00 horas

18:00 horas Uruguay: 18:00 horas

18:00 horas Brasil: 18:00 horas

18:00 horas Paraguay: 18:00 horas

18:00 horas España: 23:00 horas

En síntesis