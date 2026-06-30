Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Francia vs. Suecia según la IA

La predicción de la IA para Francia vs. Suecia en este torneo perfila a los franceses como favoritos en los dieciseisavos de final, pero en un partido sin aroma de goleada.

Francia y Suecia se enfrentan hoy, martes 30 de junio de 2026 a las 15:00 horas de México, en el MetLife Stadium de East Rutherford, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Al tratarse de una eliminatoria a partido único, el cruce se explica por el momento de cada selección y por lo que han mostrado en el torneo.

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Francia llega con una inercia mucho más sólida. Viene de vencer 4-1 a Noruega, antes había derrotado 3-0 a Irak y 3-1 a Senegal, y su balance reciente marca 4 victorias y 1 derrota en los últimos cinco partidos. Suecia, en cambio, llega a esta instancia después de empatar 1-1 con Japón, de haber sufrido un duro 5-1 ante Países Bajos y de haber firmado antes un 5-1 sobre Túnez. Su racha más reciente es bastante más irregular: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

Ese contraste inclina la previa hacia Francia. De todos modos, Suecia ya dejó una señal que conviene no perder de vista: tiene gol, puede sostener tramos competitivos y no llega como un rival de trámite, aunque sí con una defensa mucho menos confiable.

Didier Deschamps resumió bien el enfoque francés al decir que quiere mantener la “capacidad de generar peligro” de su selección, pero también advirtió que enfrente habrá un equipo “que no tiene nada que perder” y que puede causar problemas. Del lado sueco, Graham Potter fue todavía más directo al admitir que necesitarán “el partido de nuestras vidas” para tener opciones, siempre con respeto total por la calidad de Francia. En cuanto a las ausencias, Francia no podrá contar con N’Golo Kanté y Marcus Thuram, bajas confirmadas para este duelo. Como dato secundario sobre el descanso, los franceses jugaron por última vez el 26 de junio y Suecia lo hizo el 25.

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Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Francia sobre Suecia

El equipo de Deschamps llega en mejor momento: el conjunto francés acumula 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco partidos y, dentro del torneo, hila tres triunfos consecutivos antes de este cruce. Suecia, por su parte, presenta un recorrido más inestable con 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas, una diferencia que pesa en una eliminatoria de este tipo.

El ataque francés ha sido más contundente: en sus tres partidos mundialistas más recientes, Francia suma 10 goles, 49 tiros, 23 al arco y 5.073 xG. Suecia también ha generado, pero en una escala menor: 7 goles, 43 tiros, 22 al arco y 3.440 xG. La brecha no es gigantesca en volumen de juego, aunque sí marca una ventaja clara en contundencia y calidad de llegadas para los franceses.

Suecia compite, pero llega con más altibajos: el 5-1 sobre Túnez mostró que tiene recursos para lastimar, pero el 5-1 en contra frente a Países Bajos y el 1-1 ante Japón refuerzan una lectura menos estable. Incluso su clasificación dejó la sensación de un equipo que estuvo cerca de complicarse más de la cuenta. Ese vaivén ayuda a justificar un pronóstico favorable a Francia sin descartar que Suecia pueda encontrar un gol.

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¿Qué dijo la IA sobre Francia vs. Suecia en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Francia 3-1 Suecia”

El 3-1 encaja con una victoria francesa de margen claro, sostenida por una racha más firme y por una producción ofensiva mucho más constante en este Mundial. Francia ha encontrado el gol con regularidad, viene de anotar 10 tantos en tres partidos y llega a esta ronda con una sensación competitiva bastante más estable que la de su rival.

Eso no significa que Suecia quede reducida a un papel secundario. Ya mostró capacidad para anotar, viene de competir hasta el final en el 1-1 con Japón y su propio entrenador plantea este cruce como una prueba de exigencia máxima. La proyección, entonces, favorece a Francia, pero dentro de un partido cerrado por momentos y con espacio real para que los suecos incomoden.

En síntesis

Francia y Suecia disputan hoy los dieciseisavos de final en el MetLife Stadium .

y disputan hoy los dieciseisavos de final en el . Los franceses registran 10 goles anotados en sus tres partidos mundialistas más recientes.

anotados en sus tres partidos mundialistas más recientes. El mediocampista N’Golo Kanté es una de las bajas confirmadas en el plantel francés.