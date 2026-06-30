El colegiado neerlandés será el árbitro para el duelo entre los Bleus y los Auriazules por el certamen internacional de Norteamérica.

Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Francia y Suecia se miden este martes 30 de junio desde las 15:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. Ambos conjuntos van por la clasificación a Octavos de Final.

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Danny Makkelie, el árbitro de Francia vs. Suecia

Danny Makkelie es un árbitro nacido en Países Bajos de 43 años que se encuentra viviendo el punto máximo de su trayectoria profesional, ya que está participando por segunda vez de la Copa del Mundo tras arbitrar en la edición de Qatar 2022. Su presencia en la máxima cita del fútbol no ha pasado desapercibida, siendo este su tercer encuentro como autoridad principal en el certamen norteamericano. Ya estuvo en la victoria 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay y en el triunfo 4-2 de Marruecos sobre Haití.

El recorrido y la vasta experiencia que ostenta el colegiado europeo están fuertemente ligados a las competiciones de su continente natal. A lo largo de su carrera, la cual inició en 2005 con las competencias locales, Turpin dirigió más de 300 partidos correspondientes a la Primera División de Países Bajos. Asimismo, desde 2011 FIFA lo nombró como árbitro internacional y ha estado presente en Eliminatorias Mundialistas, como así también amistosos, Eurocopa o Nations League.

Danny Makkelie estuvo presente en el estreno de Estados Unidos en el Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

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Además de dos Mundiales de Mayores, también ha estado presente en Eurocopa Sub-19 y Sub-21. A nivel clubes, por otro lado, también ha dirigido Champions League, Europa League, Conference League, Supercopa de Europa, registrando más de 100 partidos en estas competencias. En tanto, también fue parte del novedoso Mundial de Clubes 2025, también en Estados Unidos.

En cuanto a sus estadísticas y su perfil disciplinario dentro del campo de juego, los datos recopilados por Transfermarkt reflejan a un árbitro con personalidad y determinación. A lo largo de los 781 partidos que componen su historial registrado, sancionó 235 penales, lo que marca un promedio de cobros desde los doce pasos verdaderamente alto para el estándar internacional. Para complementar su estilo de conducción firme, Makkelie ha sacado un total de 2517 tarjetas amarillas y ha ejecutado 93 expulsiones, números que retratan a una autoridad dispuesta a hacer cumplir el reglamento.

Terna arbitral de Francia vs. Suecia

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

Asistente 1: Hessel Steegstra (Países Bajos)

Asistente 2: Jan De Vries (Países Bajos)

Cuarto árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)

Quinto árbitro: Brooke Mayo (Estados Unidos)

VAR: Dennis Higler (Países Bajos)

AVAR: Bram Van Driesscher (Bélgica)

SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

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¿Qué canal pasa Francia vs. Suecia?

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Francia contra Suecia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

¿A qué hora se juega Francia vs. Suecia?

Los seleccionados de Francia y Suecia se encontrarán frente a frente este martes 30 de junio, desde las 15:00 horas (Ciudad de México) en el SoFi Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey.