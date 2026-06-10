Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Costa Rica por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

Inglaterra disputará este miércoles su último partido amistoso antes del comienzo del Mundial 2026. El conjunto europeo quiere llegar de la mejor manera posible a la competición y aprovechará esta prueba para terminar de ajustar los detalles fines.
Los ingleses ya se encuentran en Estados Unidos, país donde afrontarán gran parte de su preparación final antes del debut mundialista. En esta ocasión se medirán frente a Costa Rica en la ciudad de Orlando, en búsqueda de otro triunfo.
El encuentro se jugará en el Inter&Co Stadium y comenzará a las 14:00 hs de México. Será una gran oportunidad para que Inglaterra continúe sumando ritmo de competencia antes de afrontar los desafíos oficiales. Su debut será ante Croacia la semana próxima.
Canales de TV y streaming para ver Inglaterra vs Costa Rica
- México: Sky Sports
- Streaming en México: Sky+, Izzi TV
- Costa Rica: Repretel Canal 6
- Costa Rica: TDMAX
- Costa Rica: Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Brasil: ESPN y Disney Plus
Horarios de Inglaterra vs Costa Rica por país
- México: 14:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- España: 22:00 horas
En sintesis
- Inglaterra enfrenta hoy a Costa Rica en su último amistoso previo al Mundial 2026.
- El partido se disputará en Orlando dentro del Inter&Co Stadium a las 14:00 hs.
- La transmisión del encuentro en México se realizará a través de Sky Sports y Sky+.