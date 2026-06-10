Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Costa Rica por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

Inglaterra disputará este miércoles su último amistoso antes del Mundial 2026 cuando se enfrente a Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de México y servirá como la prueba final para los ingleses antes de su debut mundialista frente a Croacia. Conoce qué canales de televisión y plataformas de streaming transmitirán el partido en vivo.

Inglaterra disputará este miércoles su último partido amistoso antes del comienzo del Mundial 2026. El conjunto europeo quiere llegar de la mejor manera posible a la competición y aprovechará esta prueba para terminar de ajustar los detalles fines.

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Los ingleses ya se encuentran en Estados Unidos, país donde afrontarán gran parte de su preparación final antes del debut mundialista. En esta ocasión se medirán frente a Costa Rica en la ciudad de Orlando, en búsqueda de otro triunfo.

El encuentro se jugará en el Inter&Co Stadium y comenzará a las 14:00 hs de México. Será una gran oportunidad para que Inglaterra continúe sumando ritmo de competencia antes de afrontar los desafíos oficiales. Su debut será ante Croacia la semana próxima.

Canales de TV y streaming para ver Inglaterra vs Costa Rica

México: Sky Sports

Streaming en México: Sky+, Izzi TV

Costa Rica: Repretel Canal 6

Costa Rica: TDMAX

Costa Rica: Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Perú: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Brasil: ESPN y Disney Plus

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Horarios de Inglaterra vs Costa Rica por país

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Chile: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

España: 22:00 horas

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