La máxima mandamás de México se expresó tras la eliminación del conjunto nacional en el certamen internacional en manos de los Three Lions.

En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra fue más que México y lo venció 3-2 para avanzar a los Cuartos de Final, donde lo espera Noruega. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no alcanzaron contra el doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane.

Publicidad

Tras el compromiso, quien tomó la palabra y envió un mensaje a través de sus redes sociales fue la presidente de México, Claudia Sheinbaum, quien se expresó por ‘X’, ex Twitter: “¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo“.

¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2026

Y continuó: “Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!“.

Publicidad

En su posteo hubo muchos mexicanos comentando sobre cuestiones del país que ahora debe atender, de mexicanos que se suman a ese mensaje y personas de otras nacionalidades burlándose de la eliminación del conjunto nacional de la competencia.

¿Cuándo y contra quien vuelve a jugar México tras el Mundial 2026?

Tras quedar afuera del certamen internacional, el equipo tricolor volverá a la acción en septiembre en la Fecha FIFA con el inicio de la CONCACAF Nations League 2026-27. De momento los grupos no fueron sorteados por lo que el Tri espera aún conocer a sus rivales de zona.

En síntesis

Inglaterra venció 3-2 a México en los Octavos de Final del Mundial 2026.

en los Octavos de Final del Mundial 2026. Bellingham anotó doblete y Kane marcó penal, superando a Quiñones y Jiménez.

y Kane marcó penal, superando a Quiñones y Jiménez. Claudia Sheinbaum publicó un mensaje de apoyo en X tras la eliminación mexicana.