En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra fue más que México y lo venció 3-2 para avanzar a los Cuartos de Final, donde lo espera Noruega. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no alcanzaron contra el doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane.
Tras el compromiso, quien tomó la palabra y envió un mensaje a través de sus redes sociales fue la presidente de México, Claudia Sheinbaum, quien se expresó por ‘X’, ex Twitter: “¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo“.
¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del…— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2026
Y continuó: “Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!“.
En su posteo hubo muchos mexicanos comentando sobre cuestiones del país que ahora debe atender, de mexicanos que se suman a ese mensaje y personas de otras nacionalidades burlándose de la eliminación del conjunto nacional de la competencia.
¿Cuándo y contra quien vuelve a jugar México tras el Mundial 2026?
Tras quedar afuera del certamen internacional, el equipo tricolor volverá a la acción en septiembre en la Fecha FIFA con el inicio de la CONCACAF Nations League 2026-27. De momento los grupos no fueron sorteados por lo que el Tri espera aún conocer a sus rivales de zona.
En síntesis
- Inglaterra venció 3-2 a México en los Octavos de Final del Mundial 2026.
- Bellingham anotó doblete y Kane marcó penal, superando a Quiñones y Jiménez.
- Claudia Sheinbaum publicó un mensaje de apoyo en X tras la eliminación mexicana.