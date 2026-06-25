Dónde ver EN VIVO Japón vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026: TV y streaming online

A la espera del resultado de Países Bajos ante Túnez, Japón y Suecia definen el Grupo F de la Copa del Mundo 2026 en Arlington, Texas.

Llegó el momento de definir a los clasificados del Grupo F del Mundial 2026. Mientras Países Bajos esté disputando su posibilidad de ser líder de la zona ante Túnez, Japón y Suecia estarán afrontando un importante partido en Arlington, Texas, para intentar cumplir sus respectivos objetivos de clasificar de ronda.

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Asiáticos y europeos tienen algo en común: ambos pueden quedarse con el liderazgo -dependiendo de los resultados que se den en el otro partido- pero también puede terminar en el tercer lugar. Será una batalla estratégica bajo el arbitraje del polémico salvadoreño Ivan Barton en el AT&T Stadium.

A fuerza de goles, buscado por sus potentes delanteros Alexander Isak y Viktor Gyökeres, Suecia buscará olvidarse de sus problemas defensivos contra una nación nipona que se muestra muy disciplinada y ordenada en todos los aspectos del juego. Quien finalice en la segunda colocación de este Grupo F ya sabe que deberá enfrentar a Brasil en los 16avos de Final del Mundial 2026.

Isak-Gyökeres, la ofensiva que mantiene la ilusión en Suecia (Getty Images)

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¿A qué hora empieza Japón vs. Suecia en el Mundial 2026?