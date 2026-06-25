Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Japón vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026: TV y streaming online

A la espera del resultado de Países Bajos ante Túnez, Japón y Suecia definen el Grupo F de la Copa del Mundo 2026 en Arlington, Texas.

Japón y Suecia, arbitrados por Iván Barton, disputan la definición del Grupo F
© ESPECIALJapón y Suecia, arbitrados por Iván Barton, disputan la definición del Grupo F

Llegó el momento de definir a los clasificados del Grupo F del Mundial 2026. Mientras Países Bajos esté disputando su posibilidad de ser líder de la zona ante Túnez, Japón y Suecia estarán afrontando un importante partido en Arlington, Texas, para intentar cumplir sus respectivos objetivos de clasificar de ronda.

Asiáticos y europeos tienen algo en común: ambos pueden quedarse con el liderazgo -dependiendo de los resultados que se den en el otro partido- pero también puede terminar en el tercer lugar. Será una batalla estratégica bajo el arbitraje del polémico salvadoreño Ivan Barton en el AT&T Stadium.

A fuerza de goles, buscado por sus potentes delanteros Alexander Isak y Viktor Gyökeres, Suecia buscará olvidarse de sus problemas defensivos contra una nación nipona que se muestra muy disciplinada y ordenada en todos los aspectos del juego. Quien finalice en la segunda colocación de este Grupo F ya sabe que deberá enfrentar a Brasil en los 16avos de Final del Mundial 2026.

Isak-Gyökeres, la ofensiva que mantiene la ilusión en Suecia (Getty Images)

Isak-Gyökeres, la ofensiva que mantiene la ilusión en Suecia (Getty Images)

Canales de TV y streaming para Japón vs. Suecia

  • México: ViX Premium (Plan Mundial)
  • Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel TV
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Colombia: DIRECTV Sports, Radio Nacional y Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Estados Unidos: FOX Network, Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Fox ONE, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • Guatemala: Canal 13, Chapín TV y Tigo Sports Guatemala
  • Honduras: Tigo Sports
  • Paraguay: POPU TV
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • República Dominicana: Pio Deportes
  • Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+
  • España: DAZN, DAZN Mundial 2 y Movistar+

¿A qué hora empieza Japón vs. Suecia en el Mundial 2026?

Ver también

Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Japón vs. Suecia según la IA

  • México: 17:00 horas
  • Argentina: 20:00 horas
  • Bolivia: 19:00 horas
  • Chile: 19:00 horas
  • Colombia: 18:00 horas
  • Ecuador: 18:00 horas
  • El Salvador: 17:00 horas
  • Guatemala: 17:00 horas
  • Honduras: 17:00 horas
  • Paraguay: 20:00 horas
  • Perú: 18:00 horas
  • República Dominicana: 19:00 horas
  • Uruguay: 20:00 horas
  • España: 01:00 horas (viernes 26/6)
Tomas Vetere
Tomas Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones