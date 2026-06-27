Dónde ver el Jordania vs Argentina hoy

Se disputará el tercer juego de la fase de grupos donde Jordania se medirá ante Argentina. En esta ocasión, la Albiceleste ya se posiciona como líder del Grupo J con 6 puntos producto de sus dos primeras victorias; mientras que los jordanos ya eliminados no han conseguido ningún punto y quieren irse de la mejor manera del Mundial.

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Este será uno de los enfrentamientos menos llamativos, ya que con lo conseguido por parte de los argentinos, en este duelo Lionel Scaloni ya optó por dejar a la mayoría de sus titulares fuera de este enfrentamiento, entre ellos, Lionel Messi, por lo que esperan estar a tope para disputar los dieciseisavos y arriesgar este partido, de cierta manera.

Sin embargo, estos serán de los últimos duelos que se disputen este sábado en la fase de grupos, por lo que a partir de mañana ya se viene la siguiente ronda, de esta manera de aquí ya se habrán definido todos los enfrentamientos que se vienen en los 16avos. Por ello, habría esa razón para que tenga una mayor motivación el ver este encuentro.

¿Dónde ver el Jordania vs Argentina en México?

La mala noticia es que no irá por televisión abierta. El encuentro se llevará a cabo hoy 27 de junio a las 20:00 horas del centro de México en el Estadio Dallas e irá sólo de manera exclusiva por ViX Premium, por lo que se necesita suscripción del Pase Mundial para que se pueda ver la transmisión oficial de este partido entre Argentina y Jordania.

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Transmisión en otros países

Estados Unidos: Fox Sports 1, fubo TV, Telemundo Deportes, Universo, Universo Now, Fox One y Futbol de Primera Radio.

Fox Sports 1, fubo TV, Telemundo Deportes, Universo, Universo Now, Fox One y Futbol de Primera Radio. Argentina: Flow Sports, DirectTV Sports, DGO y Paramount+.

Flow Sports, DirectTV Sports, DGO y Paramount+. Colombia: DirectTV Sports, DGO y Paramount+

DirectTV Sports, DGO y Paramount+ Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+ y Vivo Play.

SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+ y Vivo Play. Uruguay: DirectTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+.

DirectTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+. Ecuador: DirectTV Sports, DGO y Paramount+.

DirectTV Sports, DGO y Paramount+. Perú: DirectTV Sports, DGO y Paramount+.

DirectTV Sports, DGO y Paramount+. España: DAZN Spain, DAZN Mundial 2 y Movistar+.

En síntesis