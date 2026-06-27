Hoy termina la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Mientras todas las zonas ya tienen definidos a sus clasificados a los 16avos de Final, esta es la última zona por resolverse. Este sábado 27 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) se enfrentan Argelia vs. Austria y Jordania vs. Argentina.

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De cara a la definición, lo más interesante estará entre los Zorros del Desierto y el Wunderteam. Y es que ambos conjuntos tienen 3 unidades tras vencer a los de Medio Oriente y caer ante el Campeón del Mundo defensor. El que gane será segundo, y el tercero deberá hacer cuentas para ver si pasa como mejor tercero. El empate, por la diferencia de gol favorece a los europeos para ser 2°.

Por su parte, el compromiso entre los Bravos y la Albiceleste es un mero trámite que se debe jugar por el fixture. Y es que los sudamericanos ya garantizaron su liderato en la zona, mientras que los asiáticos no tienen chances ya de no ser colistas.

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La tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026

En síntesis

27 de junio a las 20:00: juegan Argelia vs Austria y Jordania vs Argentina.

juegan Argelia vs Austria y Jordania vs Argentina. Argentina: ya aseguró el primer lugar del Grupo J; Jordania será el último.

ya aseguró el primer lugar del Grupo J; Jordania será el último. 3 unidades: tienen Argelia y Austria, quienes definirán al segundo clasificado de la zona.