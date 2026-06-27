Conoce el perfil del juez que dirigirá el juego de esta noche entre los 'Al-Nashama' y la 'Albiceleste'.

En el AT&T Stadium de Dallas, Argentina cerrará su participación en el Grupo J, donde ya aseguró tanto el primer puesto como la clasificación a 16avos del Mundial 2026. A modo de despedida de la zona, al vigente campeón le tocará enfrentar a sus pares de Jordania, que ya están eliminados y tampoco se juegan demasiado.

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En este contexto, se entiende que se trata de un partido tranquilo, al menos en la previa, donde no debería írsele de las manos a ningún juez por las aspiraciones de cada equipo. Para este encuentro de clima agradable, FIFA escogió a István Kovács como árbitro principal para hacerse cargo del compromiso de la jornada 3 del Grupo J.

István Kovács, que impartirá justicia en Jordania vs. Argentina, tiene 41 años y nació en Rumania en septiembre de 1984. Su infancia la pasó en Carei, una ciudad humilde al noroeste del país. Su ascendencia es alemana por parte de su madre y alemana por parte de su padre; y de hecho, acabó sacando la ciudadanía húngara años después.

Jordania y Argentina tendrán un respetable juez [Foto: Getty]

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De chico su sueño era ser futbolista profesional y jugó durante varios años, hasta que se cruzó el arbitraje en su vida. Comenzó a dirigir a los 16 años, iniciando un largo camino. Su llegada a Primera División se produjo en 2007, cuando condujo su primer partido en la máxima categoría del futbol de Rumania. A partir de allí, su nombre se hizo conocido.

El silbante tuvo el honor de recibir el gafete FIFA en 2010, desde cuando quedó habilitado para dirigir cruces internacionales. En 2019 fue incluido en el status “UEFA Elite” que condecora a los mejores árbitros europeos. Dirigió una final de Champions League, una de Europa League y una de Conference League, uno de los pocos en comandar las tres.

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La particularidad del Mundial 2026 para István Kovács tiene que ver con que es su primer Copa del Mundo como réferi principal. Había sido convocado a Qatar 2022, e incluso le tocó estar varias veces como cuarto árbitro en ese torneo, pero nunca dirigiendo. En esta edición de la competencia sí tuvo el privilegio, como ahora en Jordania vs. Argentina.

Así como otros colegiados también cuentan con otros oficios o profesiones adicionales, István Kovács se desempeña además como profesor de educación física. Se recibió en la Universidad de Oradea, en Rumania, donde obtuvo el título. En entrevistas, el juez reconoció que esos conocimientos le sirvieron para trasladarlos al arbitraje.

La terna arbitral completa de Jordania vs. Argentina por el Mundial 2026:

Estas son todas las autoridades que estarán al frente del partido de la jornada 3 del Grupo J:

Árbitro principal: Istvan Kovacs (Rumania)

Istvan Kovacs (Rumania) Asistente 1: Mihai Marica (Rumania)

Mihai Marica (Rumania) Asistente 2: Ferencz Tunyogi (Rumania)

Ferencz Tunyogi (Rumania) Cuarto árbitro: Dahane Beida (Mauritania)

Dahane Beida (Mauritania) Quinto árbitro: Jerson Santos (Angola)

Jerson Santos (Angola) VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

Bram Van Driessche (Bélgica) AVAR: Fedayi San (Suiza)

Fedayi San (Suiza) SVAR: Marco Di Bello (Italia)