La 'Albiceleste' disputará su tercer encuentro en el torneo y esto es lo que se le presenta este sábado.

La Selección Argentina buscará esta noche darle una tercer alegría a sus fanáticos en el Mundial 2026, y seguir con la frente en alto y entonado en lo anímico. Del otro lado del campo estará la Selección de Jordania, que quiere hacer historia y conseguir una victoria nunca antes lograda ante el equipo que fue campeón en Qatar.

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El equipo de Lionel Scaloni llega a este partido ubicado en el 1° puesto del Grupo J, con 6 puntos de seis posibles, producto de dos victorias en dos presentaciones. En lo que va del torneo, la ‘Albiceleste’ venció por 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, y derrotó por 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi.

El conjunto de Jamal Sellami arriba a este juego colocado en la 4° posición del Grupo J, con 0 unidades hasta ahora, tras haber sufrido dos caídas en dos juegos. En el transcurso de la zona, los ‘Al-Nashama’ cayeron por 3-1 ante Austria con el gol de Ali Alowan, y perdieron por 2-1 con Argelia con gol de Al-Rashdan.

Nico Paz, una de las sorpresas de Argentina para hoy [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde ante Jordania por el Mundial 2026?

Para la escuadra sudamericana, lo cierto es que no tiene demasiada relevancia en concreto. Gane, empate o pierda igualmente está clasificada y con el liderato asegurado del Grupo J de esta Copa del Mundo. Tras obtener cartón lleno y puntaje ideal, la Selección Argentina jugará con total soltura y sin presiones ante Jordania esta noche.

Dentro de lo que se pueda analizar, en principio a la ‘Albiceleste’ le servirá para probar futbolistas que habitualmente no vienen jugando y para sostener la estadística de triunfos. Además, una victoria le permitiría seguir manteniéndose líder en el Ranking FIFA, aunque es algo que no está en la cabeza del cuerpo técnico y de los jugadores.

Bajo estas circunstancias, el vigente campeón pondrá un equipo casi totalmente suplente para enfrentar a Jordania en la jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026. Hasta Lionel Messi, que no le gusta ser suplente, estará en el banco para no arriesgarlo pensando en los dieciseisavos de final. Será la oportunidad para ver a otros futbolistas.