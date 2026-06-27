Los usuarios reclamaron la transmisión del duelo de la 'Scaloneta' y por esto no lo pasan en el país.

Argentina y Jordania serán los seleccionados encargados de ponerle el broche a la fase de grupos, con el último partido de la primera ronda de este Mundial 2026. En simultáneo al otro compromiso de la zona, sudamericanos y asiáticos medirán sus fuerzas esta noche en Dallas, por el duelo correspondiente a la tercera jornada.

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Se trata de un partido muy particular, ya que el encuentro trascendental de la fecha es el otro del Grupo J que se juega a la misma hora y no este. En este caso, la ‘Albiceleste’ ya está clasificada y los ‘Al-Nashama’ ya están eliminados. De este modo, se enfrentarán más por el honor que por razones estrictamente deportivas.

Aún así, este compromiso se vuelve atractivo para los espectadores por la participación de futbolistas de gran renombre. Sin embargo, cuando iban a poner el encuentro, los fanáticos advirtieron que el juego no irá por TV abierta en México. Ninguno de los canales gratuitos disponibles en la grilla pasarán el Argentina vs. Jordania.

Argentina continúa la defensa del título [Foto: Getty]

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Esta situación que mantuvo inquietos a los aficionados posee una explicación: ViX Premium adquirió los derechos exclusivos de transmisión del partido de este sábado. La plataforma de paga es la única que tiene la posibilidad de sintonizar en vivo y en directo, con imagen y sonido, el juego entre Argentina y Jordania por el Grupo J del Mundial 2026.

De esa manera, el encuentro de este sábado por la noche a las 20.00 horas del Centro de México se podrá seguir solo por el “plan especial” que ofrece ViX Premium. En el territorio mexicano, el juego lo pasará únicamente el “Pase Mundial”, la propuesta adicional de la plataforma para esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026: