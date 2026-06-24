Los Leones del Atlas y los Grenadiers se enfrentan por una nueva jornada del certamen internacional en Norteamérica.

Por la Jornada 3 del Grupo C del Mundial 2026, Marruecos y Haití se miden este miércoles 24 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta. Mientras los africanos van por el liderato de la zona, los caribeños van por el milagro de ganar un partido.

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En el otro duelo de la zona, que será entre Brasil y Escocia, se jugará al mismo horario por ser la definición del grupo. Por ese motivo, ninguno de los cuatro conjuntos pueden especular e irán con lo mejor para intentar quedarse con la victoria.

Con respecto a este juego de la jornada de miércoles, el choque entre africanos y caribeños no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Marruecos contra Haití únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Marruecos vs. Haití por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+

TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis