Por la Jornada 3 del Grupo C del Mundial 2026, Marruecos y Haití se miden este miércoles 24 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta. Mientras los africanos van por el liderato de la zona, los caribeños van por el milagro de ganar un partido.
En el otro duelo de la zona, que será entre Brasil y Escocia, se jugará al mismo horario por ser la definición del grupo. Por ese motivo, ninguno de los cuatro conjuntos pueden especular e irán con lo mejor para intentar quedarse con la victoria.
Con respecto a este juego de la jornada de miércoles, el choque entre africanos y caribeños no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.
Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Marruecos contra Haití únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.
Dónde ver Marruecos vs. Haití por país
- México: ViX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Argentina: TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+
- Sudamérica: DSports y Paramount+
- España: DAZN y Movistar+
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV
En síntesis
- Marruecos vs. Haití juegan este miércoles 24 de junio por el Grupo C del Mundial.
- Mercedes-Benz Stadium de Atlanta albergará el partido a las 16:00 horas de México.
- ViX Premium transmitirá en exclusiva por streaming este encuentro para todo el territorio mexicano.