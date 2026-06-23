Repasa aquí cómo está el cuadro de los dieciseisavos, consumada la segunda fecha de la Copa del Mundo.

¡Se viene lo mejor! Este martes se puso cierre a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, y queda menos para la definición. A falta de una fecha, son pocos los equipos que ya sacaron pasaje. En este contexto, te contamos cómo están los cruces de 16avos de final al día de hoy, para que estés al tanto de la situación.

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Los primeros clasificados a 16avos de final del Mundial 2026:

Hasta el momento, sólo hay siete selecciones confirmadas en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA:

Argentina – Grupo J (aseguró liderato)

– Grupo J (aseguró liderato) Alemania – Grupo E (aseguró liderato)

– Grupo E (aseguró liderato) Colombia – Grupo K (define liderato vs. Portugal)

– Grupo K (define liderato vs. Portugal) Estados Unidos – Grupo D (aseguró liderato)

– Grupo D (aseguró liderato) Francia – Grupo I (define liderato vs. Noruega)

– Grupo I (define liderato vs. Noruega) México – Grupo A (aseguró liderato)

– Grupo A (aseguró liderato) Noruega – Grupo I (define liderato vs. Francia)

Cómo se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026:

La próxima ronda contará con 32 participantes, por lo que únicamente 16 equipos de los que comenzaron el torneo quedarán eliminados en primera instancia. Todos los primeros, todos los segundos y los ocho mejores terceros seguirán en carrera y avanzarán a dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.

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Cada uno de los clasificados a esta siguiente ronda se emparejará con un rival que saldrá de una llave pre-diseñada, según su puesto definitivo en fase de grupos. FIFA elaboró el cuadro de enfrentamientos antes de la competencia, y sólo queda ocupar cada cruce con los equipos, de acuerdo a las posiciones finales.

Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:

Alemania vs. Paraguay. Francia vs. Suecia. Corea del Sur vs. Suiza. Países Bajos vs. Marruecos. Portugal vs. Ghana. España vs. Austria. Estados Unidos vs. Argelia. Egipto vs. República Checa. Brasil vs. Japón. Costa de Marfil vs. Noruega. México vs. Escocia. Inglaterra vs. Cabo Verde. Argentina vs. Uruguay. Australia vs. Irán. Canadá vs. Bélgica. Colombia vs. Croacia.

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El cuadro de 16avos hasta la final del Mundial 2026 hasta el momento:

Tras completarse la 2° jornada de la fase de grupos, así están hoy las llaves de la fase eliminatoria, que cambiarán con el desarrollo de la tercera y última fecha: