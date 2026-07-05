Dónde ver EN VIVO México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. Revisa los horarios para México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y España, además de los canales de TV y las plataformas de streaming para seguir el partido EN VIVO.

México se juega todo este domingo en el Mundial 2026. Desde las 18:00 (hora de la Ciudad de México), el seleccionado dirigido por el Tri enfrentará a Inglaterra en el Estadio Azteca por los octavos de final del certamen, con el gran objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

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El conjunto mexicano llega con el ánimo por las nubes luego de firmar una sólida actuación frente a Ecuador. En su última presentación, el Tri se impuso por 2-0, mostrando un gran nivel colectivo que lo puso como uno de los candidatos al título.

Del otro lado estará una de las grandes candidatas al título. Inglaterra avanzó a los octavos tras derrotar 2-1 a Congo, en un partido que tuvo como gran figura a Harry Kane, autor de los dos goles del equipo europeo. Los ingleses buscarán hacer valer su jerarquía para seguir en carrera rumbo al título.

Será un duelo con clima de final anticipada. México intentará aprovechar el apoyo de su gente en el Azteca para dar otro golpe sobre la mesa, mientras que Inglaterra buscará imponer su experiencia en este tipo de instancias decisivas. El ganador obtendrá un lugar en los cuartos de final.

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Horarios del México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

México

Ciudad de México: 18:00

Tijuana: 16:00

Cancún: 19:00

Centroamérica

Costa Rica: 18:00

Guatemala: 18:00

Honduras: 18:00

El Salvador: 18:00

Nicaragua: 18:00

Panamá: 19:00

Sudamérica

Perú: 18:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

Chile: 19:00

Paraguay: 19:00

Bolivia: 19:00

Argentina: 20:00

Uruguay: 20:00

Brasil (Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo): 20:00

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Estados Unidos

Costa Este (Nueva York y Miami): 20:00

Centro (Chicago y Dallas): 19:00

Costa Oeste (Los Ángeles): 17:00

España

Madrid: 02:00 del lunes 6 de julio.

TV y streaming para ver EN VIVO México vs. Inglaterra

México

Canal 5

Azteca 7

TUDN

Las Estrellas

Nu9ve

Azteca Deportes En Vivo

TUDN En Vivo

ViX México.

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Centroamérica

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, ViX y FOX+.

Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, ViX y FOX+. Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, ViX y FOX Guatemala.

TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, ViX y FOX Guatemala. Honduras: Telecadena 7 y 4, Tigo Sports Honduras, ViX y FOX Honduras.

Telecadena 7 y 4, Tigo Sports Honduras, ViX y FOX Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador y ViX.

Tigo Sports El Salvador y ViX. Nicaragua: ViX y Tigo Sports Nicaragua.

ViX y Tigo Sports Nicaragua. Panamá: RPC TV, TVN Panamá, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX y FOX Panamá.

Sudamérica

Argentina: Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, MiTelefe y Paramount+.

Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, MiTelefe y Paramount+. Brasil: Disney+ Premium Brazil y CazéTV.

Disney+ Premium Brazil y CazéTV. Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.

Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+. Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+. Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.

DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+. Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+.

DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+. Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+.

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+. Paraguay: GEN y Trece Unicanal.

Estados Unidos

FOX Network

Telemundo

UNIVERSO

fuboTV

FOX One

Telemundo Deportes En Vivo

SiriusXM FC

Fútbol de Primera Radio.

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España

DAZN Spain

DAZN Mundial

Movistar+.

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