Dónde ver EN VIVO México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

México se juega todo este domingo en el Mundial 2026. Desde las 18:00 (hora de la Ciudad de México), el seleccionado dirigido por el Tri enfrentará a Inglaterra en el Estadio Azteca por los octavos de final del certamen, con el gran objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.
El conjunto mexicano llega con el ánimo por las nubes luego de firmar una sólida actuación frente a Ecuador. En su última presentación, el Tri se impuso por 2-0, mostrando un gran nivel colectivo que lo puso como uno de los candidatos al título.
Del otro lado estará una de las grandes candidatas al título. Inglaterra avanzó a los octavos tras derrotar 2-1 a Congo, en un partido que tuvo como gran figura a Harry Kane, autor de los dos goles del equipo europeo. Los ingleses buscarán hacer valer su jerarquía para seguir en carrera rumbo al título.
Será un duelo con clima de final anticipada. México intentará aprovechar el apoyo de su gente en el Azteca para dar otro golpe sobre la mesa, mientras que Inglaterra buscará imponer su experiencia en este tipo de instancias decisivas. El ganador obtendrá un lugar en los cuartos de final.
Horarios del México vs. Inglaterra por el Mundial 2026
México
- Ciudad de México: 18:00
- Tijuana: 16:00
- Cancún: 19:00
El historial de México frente a Inglaterra antes del cruce por los octavos de final del Mundial 2026
Centroamérica
- Costa Rica: 18:00
- Guatemala: 18:00
- Honduras: 18:00
- El Salvador: 18:00
- Nicaragua: 18:00
- Panamá: 19:00
Sudamérica
- Perú: 18:00
- Colombia: 18:00
- Ecuador: 18:00
- Chile: 19:00
- Paraguay: 19:00
- Bolivia: 19:00
- Argentina: 20:00
- Uruguay: 20:00
- Brasil (Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo): 20:00
Estados Unidos
- Costa Este (Nueva York y Miami): 20:00
- Centro (Chicago y Dallas): 19:00
- Costa Oeste (Los Ángeles): 17:00
España
- Madrid: 02:00 del lunes 6 de julio.
TV y streaming para ver EN VIVO México vs. Inglaterra
México
- Canal 5
- Azteca 7
- TUDN
- Las Estrellas
- Nu9ve
- Azteca Deportes En Vivo
- TUDN En Vivo
- ViX México.
Centroamérica
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, ViX y FOX+.
- Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, ViX y FOX Guatemala.
- Honduras: Telecadena 7 y 4, Tigo Sports Honduras, ViX y FOX Honduras.
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador y ViX.
- Nicaragua: ViX y Tigo Sports Nicaragua.
- Panamá: RPC TV, TVN Panamá, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX y FOX Panamá.
Sudamérica
- Argentina: Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, MiTelefe y Paramount+.
- Brasil: Disney+ Premium Brazil y CazéTV.
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+.
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+.
- Paraguay: GEN y Trece Unicanal.
Estados Unidos
- FOX Network
- Telemundo
- UNIVERSO
- fuboTV
- FOX One
- Telemundo Deportes En Vivo
- SiriusXM FC
- Fútbol de Primera Radio.
España
- DAZN Spain
- DAZN Mundial
- Movistar+.
En sintesis
- El Tri se mide ante Inglaterra a las 18:00 (hora CDMX) en el Estadio Azteca por el pase a los cuartos de final.
- La selección mexicana llega motivada tras derrotar 2-0 a Ecuador en su partido previo.
- El combinado de Inglaterra viene de vencer 2-1 a Congo con un doblete del delantero Harry Kane.